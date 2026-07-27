Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней

Паоло Мальдини, технический директор Федерации футбола Италии, и Леонардо, советник федерации, подали в отставку спустя десять дней после назначения. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Причиной ухода стал конфликт с президентом Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго, который выступил против приглашения Андреа Пирло на пост главного тренера сборной Италии.