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Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней

Вчера, 20:41
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Паоло Мальдини, технический директор Федерации футбола Италии, и Леонардо, советник федерации, подали в отставку спустя десять дней после назначения. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Причиной ухода стал конфликт с президентом Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго, который выступил против приглашения Андреа Пирло на пост главного тренера сборной Италии.

  • Мальдини и Леонардо пришли в федерацию в середине июля 2026 года.
  • Их уход произошел еще до того, как была официально утверждена кандидатура нового тренера национальной команды.
  • Мальдини – пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Милана».

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Италия. Серия А Италия Мальдини Паоло
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