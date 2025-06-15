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Паоло Мальдини
Паоло Мальдини
Завершил карьеру
26 июня 1968 (58)
| Защитник
185 см | 85 кг
Италия
Статистика
Новости
Публикации
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Мальдини нашел новую работу
12 июля
Топ-10 лучших футболистов, игравших за один клуб
6 апреля
5
Фото
Топ-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
3
Реакция Мальдини на захват президента Венесуэлы Мадуро
5 января
10
Символическая сборная величайших игроков всех времен по версии FourFourTwo
2025.06.15 00:43
6
Тео Эрнандес побил рекорд Мальдини
2025.01.14 23:25
1
FourFourTwo составил символическую сборную последнего 30-летия, Роналду остался в запасе
2024.10.16 10:11
7
Впервые в истории за сборную Италии сыграли футболисты трех поколений одной семьи
2024.10.15 01:00
1
Тео Эрнандес повторил рекорд Мальдини
2024.09.28 00:36
Куртуа составил лучшую команду в истории футбола
2024.09.19 14:20
7
Только два европейских футболиста чаще Нойера выходили в старте на крупных турнирах сборных
2024.06.14 23:11
1
Роналду – лучший европейский футболист в истории по версии FourFourTwo, Яшин попал в топ-20
2024.05.20 14:58
Роналдо составил символическую сборную всех времен
2024.03.12 19:30
7
Фото
Символическая сборная всех времен по версии нейросети ChatGPT
2024.01.18 23:43
8
Мальдини рассказал о попытке привести Месси в «Милан»
2023.11.23 11:03
Мальдини близок к получению работы в Саудовской Аравии
2023.11.11 09:55
Неста раскритиковал решение «Милана» уволить Мальдини
2023.06.09 10:44
«Милан» объявил об увольнении Мальдини
2023.06.06 19:48
Четыре ключевых игрока «Милана» недовольны увольнением Мальдини и Массары
2023.06.06 08:59
«Милан» уволил Мальдини и Массару
2023.06.06 00:37
1
Пиоли и Мальдини грозит увольнение из «Милана»: владельцы клуба поставили ультиматум
2023.05.15 19:23
Фото
Символическая сборная из игроков с наибольшим числом матчей в ЛЧ
2023.04.18 16:28
Спаллетти и Мальдини поругались в перерыве матча «Наполи» – «Милан»
2023.04.03 08:41
1
Месси побил рекорд Мальдини на ЧМ
2022.12.19 10:29
Бензема – лучший игрок года в Европе и другие награды от Tuttosport
2022.10.22 13:29
Кантона назвал двух игроков, которыми восхищается
2022.09.27 22:48
Мальдини назвал трех лучших футболистов, которых видел за карьеру
2022.09.23 12:58
5
Кроос повторил рекорд по числу выигранных Суперкубков УЕФА
2022.08.11 11:34
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