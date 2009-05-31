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Паоло Мальдини
Статистика
Паоло Мальдини - статистика
Завершил карьеру
26 июня 1968 (58)
| Защитник
185 см | 85 кг
Италия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок РЖД 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
0 : 2
31.05.2009
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2 : 3
24.05.2009
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
2 : 1
16.05.2009
Милан
1' - 90'
32'
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1 : 1
10.05.2009
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
0 : 2
03.05.2009
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
3 : 0
26.04.2009
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
5 : 1
19.04.2009
Торино
1' - 71'
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
2 : 0
05.04.2009
Лечче
1' - 40'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
0 : 0
22.03.2009
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сиена
1 : 5
15.03.2009
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3 : 0
08.03.2009
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2 : 1
01.03.2009
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1 : 0
22.02.2009
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2 : 1
15.02.2009
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
1 : 1
07.02.2009
Реджо-ди-Калабрия
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
1 : 1
28.01.2009
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1 : 4
25.01.2009
Милан
1' - 90'
10'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
1 : 0
17.01.2009
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
2 : 2
11.01.2009
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
5 : 1
21.12.2008
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
4 : 2
14.12.2008
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
1 : 0
07.12.2008
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
3 : 1
30.11.2008
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
2 : 2
23.11.2008
Милан
1' - 90'
81'
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