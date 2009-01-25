Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Милан
Болонья - Милан: обзор матча 25 января 2009
Болонья
25.01.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 4
Завершен
Милан
11'
М. Ди Вайо (П)
14'
К. Зеедорф
61'
Д. Бекхэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Милан
Замена
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
М. Мараццина
️️️️
М. Ди Вайо
Замена
Роналдиньо
️️️️
Пато
Замена
️️️️
К. Аморозо
Замена
Л. Антонини
️️️️
Д. Дзамбротта
ГОЛ! 1:2!
Д. Бекхэм
Пас отдал
К. Зеедорф
Желтая карточка
Д. Дзамбротта
Вторая желтая
Г. Мудингай
Желтая карточка
Г. Мудингай
14'
ГОЛ! 1:1!
К. Зеедорф
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ди Вайо
11'
10'
Желтая карточка
П. Мальдини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
74
Давиде Бомбардини
ЛЗ
19
Клаудио Терци
(К)
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
80
Франческо Валиани
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
0
Серджо Вольпи
ПП
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЛЗ
0
Паоло Мальдини
(К)
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Диего Коэльо
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
0
Марко Берначчи
ЦФ
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Милан
7
Лука Антонини
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
3-4-2
40
Яннарилли
74
Бомбардини
18
Морас
19
Терци
80
Валиани
16
Мудингай
80
Мингаццини
0
Вольпи
9
Ди Вайо
0
Аморозо
4-4-1
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
0
Мальдини
14
Сендерос
19
Фавалли
32
Бекхэм
21
Пирло
90
Амброзини
10
Зеедорф
12
Пато
10
Адаилтон
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
0
Мараццина
0
Мараццина
9
Ди Вайо
19
Дзамбротта
7
Антонини
7
Антонини
19
Дзамбротта
12
Пато
49
Роналдиньо
49
Роналдиньо
12
Пато
9
Индзаги
9
Индзаги
Остались в запасе
Болонья
Милан
6
Диего Коэльо
ЦП
0
Марко Берначчи
ЦФ
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
6
Диего Коэльо
ЦП
0
Марко Берначчи
ЦФ
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
Остались в запасе
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Болонья - Милан
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Милан
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Милан» без нервов победил «Интер» в дерби (3:1)
1 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+