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    Синиша Михайлович

    Тренер
    Имя Синиша
    Фамилия Михайлович
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 20 февраля 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Болонья 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.08.2022 Болонья 1 : 0 Козенца
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