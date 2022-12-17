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Синиша Михайлович
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22:39
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22:10
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21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
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22:31
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20:49
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Синиша Михайлович
Тренер
Имя
Синиша
Фамилия
Михайлович
Гражданство
Сербия
Дата рождения
20 февраля 1969
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Болонья
1
1
0
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
08.08.2022
Болонья
1 : 0
Козенца
17 декабря 2022
23:23
Теннисист Джокович отреагировал на смерть Михайловича
12:37
Селюк отреагировал на смерть Михайловича
11:31
Зеедорф прокомментировал смерть Михайловича
10:12
«Лучшие всегда оставляют нас слишком рано». Камоцци – о смерти Михайловича
08:35
Президент ФИФА Инфантино отреагировал на смерть Михайловича
1
00:45
«Великий человек, великий игрок». Пирло – о Михайловиче
00:38
Фото
«Сампдория» отреагировала на смерть Михайловича
16 декабря 2022
22:53
«Болонья» отменила товарищеский матч в связи со смертью Михайловича
1
20:18
Тошич отреагировал на смерть Михайловича
19:43
Каррера отреагировал на смерть Михайловича
17:20
Умер Синиша Михайлович. У него была лейкемия
7
27 марта 2022
13:49
«Болонья» предложит Михайловичу новый контракт. Накануне тренер сообщил о возвращении лейкемии
26 марта 2022
18:37
Фото
Серия А – сообщившему о лейкемии Михайловичу: «Форца, Мистер!»
1
14:43
Михайлович: «Лейкемия вернулась»
3
17 марта 2022
11:36
Гаттузо может возглавить «Болонью» вместо Михайловича
1
10 ноября 2021
08:47
Михайлович станет почетным гражданином Болоньи
3 октября 2021
15:27
Серия А. «Лацио» после победы над «Локомотивом» крупно уступил «Болонье» Михайловича
1
30 мая 2021
11:40
«Лацио» рассматривает на пост главного тренера Бенитеса, Сарри и еще трех человек
1
20 марта 2021
19:58
Серия А. «Болонья» Михайловича уступала в два мяча, но обыграла «Кротоне»
22 ноября 2020
14:54
Ибрагимович: «Ради Михайловича я был готов бесплатно играть за «Болонью»
2
9 сентября 2020
22:55
Михайлович: «Коронавирус по сравнению с лейкемией ничто. Это словно глоток холодной воды»
23 августа 2020
14:10
Журналист Скира сообщил о коронавирусе у Михайловича. Тренер болен лейкемией
1
17 июня 2020
11:14
Михайлович – о лечении лейкемии: «Могу бегать по 10 км, поднимать тяжести, но были моменты, когда я уставал от любого действия»
17 мая 2020
14:13
Михайлович: «Ибрагимович летом либо перейдет в «Болонью», либо вернется в Швецию»
26 ноября 2019
20:28
Михайлович, который болен раком крови, признан лучшим тренером года в Сербии
12 ноября 2019
17:05
Corriere dello Sport: Михайлович предложил Ибрагимовичу «приехать и повеселиться, развлекая всю Италию»
1
3 ноября 2019
07:39
Tuttomercatoweb: Ибрагимович намерен перейти в «Болонью» из-за Михайловича
5
8 октября 2019
16:29
Михайловича выписали из больницы
1
14 июля 2019
01:43
Капитан «Болоньи» Джемаили: «Михайлович выиграет эту битву с болезнью. Он нам словно отец»
13 июля 2019
18:55
Михайлович сообщил, что болен лейкемией
5
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10.12.2019 12:46
«Я чувствовал себя защищенным в своем мире, мире футбола». Когда футбол и поддержка сильнее смертельной болезни
Синиша Михайлович победил лейкемию.
9
01.11.2019 13:15
Три сенсационных клуба Европы, которые вы не замечаете
Стильные, невезучие, свежие.
2
29.06.2018 16:00
7 свежих историй, которые вы пропустили из-за ЧМ
«Милан» убрали из еврокубков, «Реал» купил украинца, над «Спортингом» снова смеются.
23
09.01.2017 10:00
Исчадие Адем. Почему «Спартаку» нужно бояться прихода Льяича
Адем Льяич проводит классный сезон в «Торино» и может перейти в «Спартак». «Бомбардир» рассказывает, почему покупка скандального игрока может поставить крест на чемпионских амбициях красно-белых.
4
25.05.2016 21:00
Бэйл провоцирует «Атлетико» перед финалом. «Ростов» сотрясают финансовые проблемы. Дайджест событий дня
Муса – в шаге от перехода в «Лестер». Нойштедтер стал россиянином. Джака – игрок «Арсенала». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
9
22.04.2016 09:10
Почему все ненавидят «Милан»
Откровенное вранье руководства, неуважение к тренерам, загубленные карьеры и угробленные таланты – все это нынешний «Милан». «Бомбардир» находит причины и факты, доказывающие, что этот клуб больше нельзя любить.
11
12.04.2016 21:10
Михайлович уволен из «Милана». Неймар выдвинул требования «Барселоне». Дайджест событий дня
Футболисты «Мордовии» не получают зарплату. «Ювентус» и «Реал» договариваются по Морате. В «Лестер» могут перейти игроки «Шахтера». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
6
09.01.2016 19:30
«Рома» - «Милан». Гарсия vs Михайлович
Центральная игра 19-го тура Серии А рискует стать последней для главных тренеров «Ромы» и «Милана». «Бомбардир» рассказывает о том, за счет чего наставники будут исправлять положение и радовать болельщиков.
1
01.12.2015 14:10
Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Тренер «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту ушел в отставку. Продолжают набирать ход слухи о скором увольнении из «Ромы» Руди Гарсии. «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать наставников, которые должны покинуть свой пост прямо сейчас.
11
30.11.2015 14:35
Спектакль в Борнмуте, отставка Нуну. Главные события европейского уик-энда
Охотничий инстинкт Обамеянга, преображение «Милана» и продолжение скандала с Вальбуэна. «Бомбардир» рассказывает о самом главном, чем запомнились футбольные выходные в Европе.
1
26.10.2015 09:00
16-летний голкипер «Милана» и преображение «Ювентуса». Главные события 9-го тура итальянской Серии А
«Фиорентина» оказалась не готова к роли лидера, «Ювентус» наконец-то сыграл без нервов, «Милан» победил с 16-летним вратарем в основе. «Бомбардир» представляет события, которые внесут 9-ый тур Серии А в историю итальянского футбола.
1
25.10.2015 12:00
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» и другие суперматчи выходных
Лидеры Примеры схлестнутся в очном противостоянии. Гладбахская «Боруссия» попробует остановить «Шальке». Команда Венгера снова покажет новое лицо. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарит нам предстоящий футбольный уик-энд.
5
19.10.2015 13:00
Поражение «Фиорентины» и полтысячи для де Росси. Главные события 8-го тура итальянской Серии А
Второй человек в «Роме» празднует юбилей, «Интер» становится еще богаче, «Фрозиноне» поднимается с колен. «Бомбардир» встречает новый тур чемпионата Италии, который вернулся с перерыва на матчи сборных.
05.10.2015 15:00
День, когда «Милан» остановился. Главные события 7-го тура итальянской Серии А
«Карпи» одержал первую победу, «Фиорентина» стала единоличным лидером чемпионата, а «Милану» надоело подниматься с колен. «Бомбардир» рецензирует все, что увидел новом туре чемпионата Италии.
2
04.10.2015 09:40
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед», «Бавария» - «Боруссия Д», «Атлетико» - «Реал» и другие суперматчи выходных
ЦСКА попробует прервать неудачную серию в играх с «Динамо». В ливерпульском дерби обозначился неожиданный фаворит. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарит нам ближайший футбольный уик-энд.
3
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29.11.2016 19:00
Пора на пенсию. Синьора, которая стала слишком старой
«Ювентус» уступил в Генуе, а ближайшие преследователи туринцев свои матчи выиграли. Сейчас в Италии как никогда много ярких, дерзких и молодых команд. Блог Vanity Fair объясняет, почему с гегемонией «Старой синьоры» в Серии А пора кончать.
4
28.08.2016 11:50
M&M's. Почему «Милану» и Монтелле веселее вместе
В первом туре «Милан» едва не превратил 3:1 в 3:3 за компенсированное время. Доннарумма обеспечил хэппи-энд, потащив пенальти. В Неаполе «россонери» пошли дальше – получили четыре гола и закончили матч вдевятером. Сильвио Берлускони приуныл.
22.03.2016 12:00
Денилсон, Клюйверт, Йорк и еще семь самых дорогих трансферов сезона 1998/1999
Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» продолжает публиковать самые крупные трансферные сделки прошлых лет.
3
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