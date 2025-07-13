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Синиша Михайлович
Синиша Михайлович
Сербия
20 февраля 1969 (57)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
У жены Икарди Ванды Нары диагностировали лейкемию
2023.07.15 00:00
1
10 новых членов Зала славы итальянского футбола: Зидан, Моуринью и другие
2023.03.17 14:10
Теннисист Джокович отреагировал на смерть Михайловича
2022.12.17 23:23
Селюк отреагировал на смерть Михайловича
2022.12.17 12:37
Зеедорф прокомментировал смерть Михайловича
2022.12.17 11:31
«Лучшие всегда оставляют нас слишком рано». Камоцци – о смерти Михайловича
2022.12.17 10:12
Президент ФИФА Инфантино отреагировал на смерть Михайловича
2022.12.17 08:35
1
«Великий человек, великий игрок». Пирло – о Михайловиче
2022.12.17 00:45
Фото
«Сампдория» отреагировала на смерть Михайловича
2022.12.17 00:38
«Болонья» отменила товарищеский матч в связи со смертью Михайловича
2022.12.16 22:53
1
Тошич отреагировал на смерть Михайловича
2022.12.16 20:18
Каррера отреагировал на смерть Михайловича
2022.12.16 19:43
Умер Синиша Михайлович. У него была лейкемия
2022.12.16 17:20
7
«Болонья» предложит Михайловичу новый контракт. Накануне тренер сообщил о возвращении лейкемии
2022.03.27 13:49
Фото
Серия А – сообщившему о лейкемии Михайловичу: «Форца, Мистер!»
2022.03.26 18:37
Михайлович: «Лейкемия вернулась»
2022.03.26 14:43
3
Гаттузо может возглавить «Болонью» вместо Михайловича
2022.03.17 11:36
1
Михайлович станет почетным гражданином Болоньи
2021.11.10 08:47
Серия А. «Лацио» после победы над «Локомотивом» крупно уступил «Болонье» Михайловича
2021.10.03 15:27
1
«Лацио» рассматривает на пост главного тренера Бенитеса, Сарри и еще трех человек
2021.05.30 11:40
1
Серия А. «Болонья» Михайловича уступала в два мяча, но обыграла «Кротоне»
2021.03.20 19:58
Ибрагимович: «Ради Михайловича я был готов бесплатно играть за «Болонью»
2020.11.22 14:54
2
Михайлович: «Коронавирус по сравнению с лейкемией ничто. Это словно глоток холодной воды»
2020.09.09 22:55
Журналист Скира сообщил о коронавирусе у Михайловича. Тренер болен лейкемией
2020.08.23 14:10
1
Михайлович – о лечении лейкемии: «Могу бегать по 10 км, поднимать тяжести, но были моменты, когда я уставал от любого действия»
2020.06.17 11:14
Михайлович: «Ибрагимович летом либо перейдет в «Болонью», либо вернется в Швецию»
2020.05.17 14:13
Михайлович, который болен раком крови, признан лучшим тренером года в Сербии
2019.11.26 20:28
Corriere dello Sport: Михайлович предложил Ибрагимовичу «приехать и повеселиться, развлекая всю Италию»
2019.11.12 17:05
Tuttomercatoweb: Ибрагимович намерен перейти в «Болонью» из-за Михайловича
2019.11.03 07:39
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