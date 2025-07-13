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Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных

Вчера, 17:24
1

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата МЛС с «Нэшвиллом» (2:1), забил один из голов прямым ударом со штрафного.

Для него это 69-й мяч в истории, который он отправил в сетку таким способом. Аргентинец вышел на чистое 4-е место в истории по этому показателю, опередив бразильца Маркоса Ассунсао, у которого 68 голов.

В топ-3 присутствуют только бразильцы: Марселиньо Кариока (78 голов), Роберто Динамит (75) и Жуниньо Пернамбукано (72).

Португалец Криштиану Роналду занимает 7-е место с 63 голами, уступая также сербу Синише Михайловичу (67 мячей).

  • Учитываются только голы, забитые прямыми штрафными ударами – без учета голов со свободных ударов (когда партнер по команде первым касается мяча) и голов, забитых ударом с углового.
  • Учитываются только голы в официальных матчах. Не учитываются мячи, забитые в выставочных и товарищеских матчах, а также в турнирах не уровня высшего дивизиона.

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Источник: messi vs ronaldo.app
США. МЛС Аль-Наср Нэшвилл Интер Майами Месси Лионель Роналду Криштиану Михайлович Синиша
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Комментарии (1)
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zigbert
1752423947
Умеет исполнять штрафные что и говорить.
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