Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата МЛС с «Нэшвиллом» (2:1), забил один из голов прямым ударом со штрафного.

Для него это 69-й мяч в истории, который он отправил в сетку таким способом. Аргентинец вышел на чистое 4-е место в истории по этому показателю, опередив бразильца Маркоса Ассунсао, у которого 68 голов.

В топ-3 присутствуют только бразильцы: Марселиньо Кариока (78 голов), Роберто Динамит (75) и Жуниньо Пернамбукано (72).

Португалец Криштиану Роналду занимает 7-е место с 63 голами, уступая также сербу Синише Михайловичу (67 мячей).