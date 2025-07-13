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МЛС 2026
Команды
Нэшвилл
€ 38 млн
Нэшвилл
Нэшвилл
МЛС 2026
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Сайт:
http://mls.nashvillesc.com/
Тренер:
Гэри Смит
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Таблица
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
Месси повторил рекорд МЛС и делит 1-е место в гонке бомбардиров
2025.07.13 08:51
1
Видео
Месси продлил серию дублей в МЛС до 5 матчей подряд
2025.07.13 08:15
1
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Месси одним словом отреагировал на дубль в ворота «Нэшвилла»
2024.04.21 09:52
МЛС. 2+1 Месси помогли «Интеру» обыграть «Нэшвилл» (3:1)
2024.04.21 09:28
Трансляция
«Интер Майами» – «Нэшвилл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
2024.04.20 21:31
Фанаты «Нэшвилла» скандировали имя Роналду на матче с «Интером Майами» – Месси забил через 14 секунд
2024.03.16 14:51
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» выйти в 1/4 финала
2024.03.14 07:48
Видео
Месси получил удар по икроножной мышце в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2024.03.08 14:04
1
Месси продлил результативную серию
2024.03.08 10:39
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» избежать поражения в Нэшвилле
2024.03.08 09:31
1
Видео
Обзор матча «Интер Майами» – «Нэшвилл»: голы и лучшие моменты (видео)
2023.08.31 13:06
Гол Месси в финале помог «Интеру Майами» выиграть Кубок лиги
2023.08.20 09:20
МЛС. Игрок «Нэшвилла» Мухтар в матче с «Чикаго» оформил хет-трик в течение шести минут
2021.07.18 12:41
6
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