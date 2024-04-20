Интер
21.04.2024, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 12 тур
США. МЛС, 12 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
1.5
Х
4.2
П2
6.9
Реклама, 18+
Нэшвилл
Статистика матча Интер - Нэшвилл
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер Майами» против «Нэшвилла», 12-й тур МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 02:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер Майами» – «Нэшвилл»
- Игру будет транслировать «Pari».