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  • Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров

Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров

Вчера, 08:30

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, забивший два гола в гостевом матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1), стал первым игроком в истории лиги, сделавшим дубль в 4 матчах подряд.

Также 38-летний аргентинец вышел на второе место в гонке бомбардиров МЛС. На счету Месси стало 14 голов, и он опередил Тая Барибо из «Филадельфии Юнион», отличившегося 13 раз.

Лидирует Сэм Сарридж из «Нэшвилла» с 21 забитым мячом.

  • Ранее Месси в рамках серии оформил дубли в матчах с «Монреаль Импэкт» (4:1, 4:2) и «Коламбус Крю» (5:1).
  • На счету аргентинца, по подсчетам МЛС, также 7 ассистов в 15 проведенных встречах в этом сезоне.

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Источник: страница MLS Communications в соцсети X
США. МЛС Нэшвилл Филадельфия Юнион Интер Майами Нью-Инглэнд Революшн Месси Лионель Сарридж Сэм Барибо Тай
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