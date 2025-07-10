Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, забивший два гола в гостевом матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1), стал первым игроком в истории лиги, сделавшим дубль в 4 матчах подряд.

Также 38-летний аргентинец вышел на второе место в гонке бомбардиров МЛС. На счету Месси стало 14 голов, и он опередил Тая Барибо из «Филадельфии Юнион», отличившегося 13 раз.

Лидирует Сэм Сарридж из «Нэшвилла» с 21 забитым мячом.