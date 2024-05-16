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    • У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10

    У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10

    Ассоциация игроков МЛС раскрыла текущие зарплаты футболистов лиги.

    И по годовому окладу, и по размеру гарантированных выплат (с учетом гарантированных бонусов) лидирует нападающий «Интера Майами» Лионель Месси.

    В десятку лучших попал бывший форвард «Зенита» Себастьян Дриусси, выступающий сейчас за «Остин».

    Топ-10 по окладам:

    1. Лионель Месси («Интер Майами») – 12 000 000 долларов;
    2. Серхио Бускетс («Интер Майами») – 8 499 996 долларов;
    3. Лоренцо Инсинье («Торонто») – 7 500 000 долларов;
    4. Джердан Шакири («Чикаго Файр») – 7 350 000 долларов;
    5. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллз») – 5 405 000 долларов;
    6. Эктор Эррера («Динамо Хьюстон») – 4 750 000 долларов;
    7. Себастьян Дриусси («Остин») – 4 500 000 долларов;
    8. Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») – 4 250 000 долларов;
    9. Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн») – 4 000 000 долларов;
    10. Хани Мухтар («Нэшвилл») – 3 800 000 долларов.

    Топ-10 по гарантированным выплатам:

    1. Лионель Месси («Интер Майами») – 20 446 667 долларов;
    2. Лоренцо Инсинье («Торонто») – 15 400 000 долларов;
    3. Серхио Бускетс («Интер Майами») – 8 774 996 долларов;
    4. Джердан Шакири («Чикаго Файр») – 8 153 000 долларов;
    5. Себастьян Дриусси («Остин») – 6 722 500 долларов;
    6. Федерико Бернардески («Торонто») – 6 295 381 доллар;
    7. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллз») – 6 035 625 долларов;
    8. Эктор Эррера («Динамо Хьюстон») – 5 246 875 долларов;
    9. Хани Мухтар («Нэшвилл») – 5 211 667 долларов;
    10. Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн») – 4 452 083 доллара.

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    Источник: сайт Ассоциации игроков МЛС

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    16.05.2024 23:48
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