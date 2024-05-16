У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10

Ассоциация игроков МЛС раскрыла текущие зарплаты футболистов лиги.

И по годовому окладу, и по размеру гарантированных выплат (с учетом гарантированных бонусов) лидирует нападающий «Интера Майами» Лионель Месси.

В десятку лучших попал бывший форвард «Зенита» Себастьян Дриусси, выступающий сейчас за «Остин».

Топ-10 по окладам:

Лионель Месси («Интер Майами») – 12 000 000 долларов; Серхио Бускетс («Интер Майами») – 8 499 996 долларов; Лоренцо Инсинье («Торонто») – 7 500 000 долларов; Джердан Шакири («Чикаго Файр») – 7 350 000 долларов; Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллз») – 5 405 000 долларов; Эктор Эррера («Динамо Хьюстон») – 4 750 000 долларов; Себастьян Дриусси («Остин») – 4 500 000 долларов; Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») – 4 250 000 долларов; Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн») – 4 000 000 долларов; Хани Мухтар («Нэшвилл») – 3 800 000 долларов.

Топ-10 по гарантированным выплатам: