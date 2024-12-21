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    • Бывший тренер «Спартака» – об Алексее Миранчуке: «Он встал в ряд великих игроков СССР и России»

    Бывший тренер «Спартака» – об Алексее Миранчуке: «Он встал в ряд великих игроков СССР и России»

    Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ныне возглавляющий индийский «Мохаммедан», оценил карьеру полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука.

    «Конечно, разочаровало, что Миранчук уехал. Хочется, чтобы больше наших футболистов играло в Европе. Но если смотреть с точки зрения футболиста, то он думает о будущем, как обеспечить себя, семью. На первое место выходит денежный вопрос. Это не нужно осуждать.

    Сейчас вообще многие поехали в Саудовскую Аравию, хотя ещe недавно критиковали эту страну за политический строй. Но деньги перевесили убеждения. Поэтому я буду рад, если российские футболисты будут счастливы и богаты.

    Когда Миранчук уезжал в Италию, надеялись, что он покажет больше. Если смотреть статистику, он не так много минут сыграл. Может, в Испании ему было бы комфортнее.

    Но если посмотреть на трофей Лиги Европы, то карьера удалась. Не так много российских футболистов выигрывали европейские кубки. Не побоюсь этого слова, но Миранчук встал в ряд великих игроков СССР и России», – сказал Чернышов.

    • «Атланта Юнайтед» летом приобрела у «Аталанты» Миранчука за 12 миллионов евро.
    • 29-летний футболист провел в составе американского клуба 14 матчей, забил 3 гола, отдал 4 передачи.
    • До перехода он выиграл в составе «Аталанты» Лигу Европы.
    • Миранчук также выступал за «Торино» и «Локомотив», который покинул в сентябре 2020 года.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (7)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1734783016
    Чернышов бухой что ли был? Сам себе противоречит - разочаровало, что он уехал и в то же время ему хочется чтобы больше футболистов играло в Европе-а в Европу что, не уезжают или туда уходят?
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    sined1951
    1734783259
    Чернышов явно переборщил.
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    Цугундeр
    1734783537
    )) Чернышов в Индии вместо печени решил чакру посадить. Кто там встал в ряды Великих? Здравомыслящий Алёша по фамилии Миранчук..
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    aaaaahhhh
    1734786528
    сам что ли встал? или Чернышов поставил?:))
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    Литейный 4 (returned)
    1734787556
    Обыкновенный середняк. Гыгыгы
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    Skull_Boy
    1734790446
    Кто там великий бестолковый чипсоед, которого хватило на полгода или кривоногий Кержаков, который и в пустые ворота попасть не мог на пару с деревянными Погребняком и Павлюченко, а про Билялетдинова и Измайлова вообще никто не помнит, а тем более крысу *****, и за последние 30 лет был только один игрок - Титов, а пока с ним рядом никто не стоит
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