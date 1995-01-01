- 3 марта
- 15:30 Фото Миранчук и Хвича – среди претендентов на звание лучшего игрока Серии А в феврале 2
- 1 марта
- 00:42 Серия А. «Ювентус» победил «Торино» (4:2) в дебютной игре Погба, Миранчук провел полный матч 1
- 00:32 Погба вышел на поле впервые за 315 дней. Он дебютировал за «Ювентус» после возвращения 1
- 28 февраля
- 21:58 Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Ювентусом»
- 21:18 Где смотреть матч «Ювентус» – «Торино»: 24 тур Серия А
- 25 февраля
- 13:07 «Торино» может не отпустить Миранчука в сборную России 6
- 24 февраля
- 18:10 «Когда Леше тяжело, он не хочет. Его карьера должна быть лучше». Чорлука – о Миранчуке 1
- 23 февраля
- 12:58 Итальянский журналист: «Не согласен, что Миранчук хорошо играет в Италии» 3
- 21 февраля
- 08:59 Миранчук установил личный рекорд в чемпионате Италии
- 07:34 Миранчук – лидер «Торино» по системе «гол+пас» 1
- 00:40 Серия А. Голевая передача Миранчука не помогла «Торино» победить «Кремонезе» (2:2) 11
- 20 февраля
- 22:24 Миранчук – в старте «Торино» на матч с «Кремонезе»
- 16 февраля
- 10:17 «Торино» не ведет переговоры с «Аталантой» о выкупе Миранчука
- 15 февраля
- 22:47 Камоцци: «Миранчук – ключевой игрок «Торино»
- 17:25 В «Аталанте» рассказали о дальнейших планах на Миранчука
- 16:51 Текст Когда и за сколько «Торино» выкупит Миранчука? Что говорит об этом руководство клуба? 2
- 14:43 В «Торино» рассказали, когда клуб начнет переговоры с «Аталантой» по выкупу Миранчука
- 13:59 Агент Миранчука прокомментировал новость о переговорах «Торино» и «Аталанты» о выкупе игрока
- 13:26 «Торино» хочет выкупить Миранчука. «Аталанта» просит за него 12 миллионов
- 11 февраля
- 20:40 Глеб: «Миранчук мог бы играть в «Барселоне»
- 00:42 Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч 2