Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Торино
€ 167,70 млн
Торино
Турин
Серия А 2026/2027
Стадион:
Стадио Олимпико
Сайт:
http://www.torinofc.it
Тренер:
Иньяцио Абате
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
Вчера, 09:52
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Торино» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Серия А Италии: шансы «Торино» и «Комо» на победу в матче 9-го тура
26 октября
«Торино» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Серия А: шансы «Торино» и «Монцы» на победу в матче 8-го тура
22 октября
«Парма» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 19 октября 2026
19 октября
Серия А: шансы «Пармы» и «Торино» на победу в матче 7-го тура
18 октября
Динамовец Рикардо объяснил, почему не перешел в «Зенит» или ЦСКА
15 октября
3
«Болонья» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2026
19 сентября
«Болонья» – «Торино»: кто победит в матче 5-го тура Серии А 2026/2027
18 сентября
Серия А. «Интер» выиграл 5:3, уступая 0:2, и другие результаты
14 сентября
«Торино» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
14 сентября
«Торино» – «Рома»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
13 сентября
Трансляция
«Фиорентина» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Фиорентина» – «Торино»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Сассуоло» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Сассуоло» – «Торино»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Италии 2026/2027
28 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Трансляция
«Торино» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Торино» – «Милан»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
22 августа
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
12 августа
1
Фото
«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
В «Спартаке» приняли решение по Иличу
1 июля
11
«Спартак» возобновил интерес к полузащитнику сборной Сербии
30 июня
16
Воспитанник «Зенита» может вернуться в РПЛ из Серии A
12 июня
1
Серия А. «Ювентус» упустил победу над «Торино» в последнем матче сезона
25 мая
1
2
3
4
5
Главные новости
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
6
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
2
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
2
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
12
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
6
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+