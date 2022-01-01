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Серия А 2026/2027
Команды
Торино
Расписание
€ 177 млн
Торино - расписание матчей
Турин
Серия А 2026/2027
Стадион:
Стадио Олимпико
Сайт:
http://www.torinofc.it
Тренер:
Иньяцио Абате
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 16:00
Болонья
- : -
Торино
12.10 | 21:45
Торино
- : -
Удинезе
19.10 | 21:45
Парма
- : -
Торино
23.10 | 21:45
Торино
- : -
Монца
27.10 | 22:45
Торино
- : -
Комо
01.11 | 17:00
Фрозиноне
- : -
Торино
07.11 | 17:00
Торино
- : -
Лечче
21.11 | 22:45
Наполи
- : -
Торино
29.11 | 20:30
Торино
- : -
Лацио
06.12 | 20:30
Дженоа
- : -
Торино
13.12 | 20:30
Интер
- : -
Торино
20.12 | 20:30
Торино
- : -
Кальяри
03.01 | 20:30
Торино
- : -
Венеция
06.01 | 20:30
Ювентус
- : -
Торино
10.01 | 20:30
Торино
- : -
Аталанта
17.01 | 20:30
Милан
- : -
Торино
24.01 | 20:30
Лечче
- : -
Торино
31.01 | 20:30
Торино
- : -
Фрозиноне
07.02 | 20:30
Рома
- : -
Торино
14.02 | 20:30
Торино
- : -
Сассуоло
21.02 | 20:30
Комо
- : -
Торино
28.02 | 20:30
Торино
- : -
Фиорентина
07.03 | 20:30
Аталанта
- : -
Торино
14.03 | 20:30
Торино
- : -
Интер
21.03 | 20:30
Удинезе
- : -
Торино
04.04 | 19:30
Торино
- : -
Ювентус
11.04 | 19:30
Лацио
- : -
Торино
18.04 | 19:30
Торино
- : -
Дженоа
25.04 | 19:30
Венеция
- : -
Торино
02.05 | 19:30
Торино
- : -
Парма
09.05 | 19:30
Торино
- : -
Болонья
16.05 | 19:30
Кальяри
- : -
Торино
23.05 | 19:30
Торино
- : -
Наполи
30.05 | 19:30
Монца
- : -
Торино
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