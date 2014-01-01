Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
1
0
24
8
16
28
10
8
1
1
26
13
13
25
10
7
3
0
28
10
18
24
10
7
2
1
18
8
10
23
10
6
3
1
21
12
9
21
10
6
2
2
24
14
10
20
10
5
2
3
13
10
3
17
10
4
2
4
17
13
4
14
10
4
2
4
14
13
1
14
10
4
1
5
10
14
-4
13
10
4
1
5
9
15
-6
13
10
3
2
5
12
15
-3
11
10
2
3
5
13
19
-6
9
10
3
0
7
11
21
-10
9
10
2
2
6
15
23
-8
8
10
2
2
6
8
15
-7
8
10
2
2
6
16
26
-10
8
11
2
1
8
7
18
-11
7
10
2
1
7
17
24
-7
7
11
1
3
7
11
23
-12
6
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
17
7
10
15
6
5
0
1
16
6
10
15
5
4
1
0
10
5
5
13
5
4
1
0
14
5
9
13
5
4
0
1
13
7
6
12
6
3
1
2
7
8
-1
10
4
3
1
0
5
1
4
10
5
3
1
1
7
4
3
10
6
2
2
2
8
10
-2
8
4
2
1
1
8
5
3
7
5
2
1
2
10
14
-4
7
6
2
0
4
5
11
-6
6
4
2
0
2
9
8
1
6
5
1
2
2
6
8
-2
5
5
1
2
2
3
6
-3
5
4
1
1
2
2
4
-2
4
5
1
1
3
5
9
-4
4
5
1
0
4
5
12
-7
3
5
0
2
3
5
11
-6
2
6
0
1
5
4
14
-10
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
14
3
11
15
6
4
1
1
13
7
6
13
5
3
2
0
14
5
9
11
5
3
1
1
9
6
3
10
6
3
0
3
7
11
-4
9
5
2
3
0
8
5
3
9
5
3
0
2
8
5
3
9
6
2
1
3
9
8
1
7
5
2
1
2
7
6
1
7
5
2
1
2
6
6
0
7
5
2
0
3
10
12
-2
6
5
2
0
3
6
9
-3
6
5
1
2
2
7
9
-2
5
4
1
2
1
8
8
0
5
4
1
0
3
3
6
-3
3
5
1
0
4
5
9
-4
3
4
0
1
3
5
9
-4
1
5
0
1
4
2
7
-5
1
6
0
1
5
8
16
-8
1
5
0
1
4
6
12
-6
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире