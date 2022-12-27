- 14 февраля
- 14:00 Итальянский журналист: «Портанова – преступник, насильник и посредственный футболист. Зачем российскому клубу такой мудак?» 3
- 13 января
- 01:07 Кубок Италии. «Рома» победила «Дженоа» и пробилась в 1/4 финала
- 27 декабря 2022
- 21:07 Фото Экс-зенитовец Кришито возобновил карьеру в клубе Серии В
- 21 декабря 2022
- 01:27 Стало известно, в каком клубе может возобновить карьеру экс-зенитовец Кришито
- 8 декабря 2022
- 00:10 Чемпион мира Джилардино возглавил «Дженоа»
- 7 декабря 2022
- 12:09 22-летнего игрока «Дженоа» посадили за групповое изнасилование 8
- 22 сентября 2022
- 19:23 Пандев закончил карьеру в 39 лет
- 25 августа 2022
- 08:16 Фото Экс-полузащитник «Ромы» Строотман вернулся в Италию
- 11 августа 2022
- 21:47 «Наполи» объявил о подписании вратаря сборной Италии
- 11 июня 2022
- 18:18 «Интер» близок к покупке Камбьясо
- 18 мая 2022
- 07:43 Фото Болельщики «Сампдории» устроили похоронную процессию с гробами и крестами по случаю вылета «Дженоа» из Серии А 3
- 16 мая 2022
- 07:43 «Дженоа» впервые за 27 лет вылетела из Серии А 2
- 6 мая 2022
- 23:58 Серия А. Экс-зенитовец Кришито на 95-й минуте принес «Дженоа» волевую победу над «Ювентусом» 5
- 16 апреля 2022
- 00:00 Серия А. «Милан» переиграл «Дженоа» и вернулся на первое место
- 10 апреля 2022
- 16:43 Серия А. «Лацио» разгромил «Дженоа». Иммобиле благодаря хет-трику лидирует в списке бомбардиров
- 7 апреля 2022
- 18:38 «Дженоа» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты», только если не вылетит из Серии А 2
- 28 марта 2022
- 22:31 Полузащитник «Дженоа» Портанова арестован по подозрению в групповом изнасиловании 1
- 13 марта 2022
- 21:53 Серия А. «Аталанта» сыграла вничью с «Дженоа», «Рома» – с «Удинезе» 1
- 28 февраля 2022
- 09:49 Экс-капитан «Зенита» Кришито подписал контракт с «Торонто» (Николо Скира)
- 26 февраля 2022
- 01:02 Серия А. Аутсайдер «Дженоа» и «Интер» голов не забили 2
- 6 февраля 2022
- 11:35 Моуринью: «Если бы Дзаньоло играл за «Ювентус» или «Интер», его бы удалили? «Рому» считают небольшим клубом»
- 5 февраля 2022
- 19:03 Фото Серия А. «Рома» на глазах действующего победителя «Евровидения» сыграла вничью с «Дженоа», в матче два удаления 3