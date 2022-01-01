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Серия А 2026/2027
Команды
Дженоа
Новости
€ 141 млн
Дженоа - новости команды
Генуя
Серия А 2026/2027
Стадион:
Луиджи Феррарис
Сайт:
http://www.genoacfc.it
Тренер:
Даниэле Де Росси
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Дженоа» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Дженоа» – «Фрозиноне»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
11 сентября
Трансляция
«Дженоа» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
Фото
Эль-Шаарави нашел новый клуб
3 сентября
1
«Дженоа» – «Комо»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
3 сентября
Трансляция
«Лацио» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Лацио» – «Дженоа»: кто победит в матче 2-го тура Серии А 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Дженоа» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
«Дженоа» – «Наполи»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
Трансляция
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Лечче» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.75
23 мая
«Дженоа» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Дженоа» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.75
16 мая
Трансляция
«Фиорентина» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Фиорентина» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 2.1
9 мая
«Фиорентина» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 2.1
9 мая
Трансляция
«Аталанта» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Аталанта» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.95
1 мая
Трансляция
«Дженоа» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
«Дженоа» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.80
26 апреля
Трансляция
«Пиза» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
«Пиза» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
19 апреля
Трансляция
«Дженоа» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026
12 апреля
«Дженоа» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 2.20
11 апреля
Серия А. «Ювентус» и «Аталанта» победили, «Комо» потерял очки
6 апреля
Трансляция
«Ювентус» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026
6 апреля
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