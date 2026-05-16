«Дженоа» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.75

17 мая состоится матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором «Дженоа» примет «Милан». Обе команды переживают игровой спад и не побеждают на протяжении трeх туров. Хозяева доигрывают сезон в середине таблицы, а гости рискуют выпасть из зоны Лиги чемпионов. История личных встреч говорит о тотальном доминировании «Милана».
«Дженоа»
Генуэзцы застряли в середине таблицы и доигрывают сезон без турнирных задач. Команда не побеждает в 3 последних матчах, но забивает в каждом из них. В последних 5 встречах «Дженоа» забила 4 мяча (0,80 в среднем) и столько же пропустила (0,80). Лоренцо Коломбо с 7 голами в 38 матчах не впечатляет результативностью. После нулевых ничьих с «Фиорентиной» и «Аталантой», а также поражения от «Комо» (0:2) команда занимает 14-е место. «Дженоа» не побеждает «Милан» в 10 последних очных встречах и пропускает в 14 из 16 последних личных матчей.
«Милан»
«Россонери» переживают глубочайший кризис. Команда не побеждает в 3 последних турах и забила всего 3 мяча в 5 последних встречах (0,60 в среднем). Кристиан Пулишич с 10 голами в 32 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. После поражений от «Аталанты» (2:3) и «Сассуоло» (0:2), а также нулевой ничьей с «Ювентусом» команда занимает 4-е место, но рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов. «Милан» пропускает в среднем 1,60 мяча за игру и не проигрывает «Дженоа» в 10 последних личных встречах, забивая в 14 из 16 последних очных матчей.
Факты о командах:
«Дженоа»
- Без побед в 3 последних матчах
- Забивает в 3 последних турах
- Забивает в среднем 0,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
- Не побеждает «Милан» в 10 последних очных встречах
«Милан»
- Без побед в 3 последних матчах
- Забил всего 3 гола в 5 последних встречах
- Не проигрывает «Дженоа» в 10 последних личных встречах
- Забивает «Дженоа» в 14 из 16 последних очных матчей
История противостояний
- «Милан» не проигрывает в 10 последних личных встречах
- «Милан» забивает в 14 из 16 последних очных матчей
- Последняя встреча: ничья (1:1)
Прогноз на матч «Дженоа» – «Милан»
«Милан» исторически доминирует над «Дженоа» – 10 матчей без поражений. Однако текущая форма «россонери» ужасна: 3 гола в 5 матчах и ужасная оборона. «Дженоа» доигрывает сезон и не имеет мотивации. Учитывая, что обе команды не блещут, наиболее вероятным сценарием видится низовая ничья.
Рекомендованные ставки:
- Ничья – коэффициент 3.75
- Тотал меньше 2,5