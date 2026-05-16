«Дженоа» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.75

17 мая состоится матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором «Дженоа» примет «Милан». Обе команды переживают игровой спад и не побеждают на протяжении трeх туров. Хозяева доигрывают сезон в середине таблицы, а гости рискуют выпасть из зоны Лиги чемпионов. История личных встреч говорит о тотальном доминировании «Милана».

«Дженоа»

Генуэзцы застряли в середине таблицы и доигрывают сезон без турнирных задач. Команда не побеждает в 3 последних матчах, но забивает в каждом из них. В последних 5 встречах «Дженоа» забила 4 мяча (0,80 в среднем) и столько же пропустила (0,80). Лоренцо Коломбо с 7 голами в 38 матчах не впечатляет результативностью. После нулевых ничьих с «Фиорентиной» и «Аталантой», а также поражения от «Комо» (0:2) команда занимает 14-е место. «Дженоа» не побеждает «Милан» в 10 последних очных встречах и пропускает в 14 из 16 последних личных матчей.

«Милан»

«Россонери» переживают глубочайший кризис. Команда не побеждает в 3 последних турах и забила всего 3 мяча в 5 последних встречах (0,60 в среднем). Кристиан Пулишич с 10 голами в 32 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. После поражений от «Аталанты» (2:3) и «Сассуоло» (0:2), а также нулевой ничьей с «Ювентусом» команда занимает 4-е место, но рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов. «Милан» пропускает в среднем 1,60 мяча за игру и не проигрывает «Дженоа» в 10 последних личных встречах, забивая в 14 из 16 последних очных матчей.

Факты о командах:

«Дженоа»

Без побед в 3 последних матчах

Забивает в 3 последних турах

Забивает в среднем 0,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

Не побеждает «Милан» в 10 последних очных встречах

«Милан»

Без побед в 3 последних матчах

Забил всего 3 гола в 5 последних встречах

Не проигрывает «Дженоа» в 10 последних личных встречах

Забивает «Дженоа» в 14 из 16 последних очных матчей

История противостояний

«Милан» не проигрывает в 10 последних личных встречах

«Милан» забивает в 14 из 16 последних очных матчей

Последняя встреча: ничья (1:1)

Прогноз на матч «Дженоа» – «Милан»

«Милан» исторически доминирует над «Дженоа» – 10 матчей без поражений. Однако текущая форма «россонери» ужасна: 3 гола в 5 матчах и ужасная оборона. «Дженоа» доигрывает сезон и не имеет мотивации. Учитывая, что обе команды не блещут, наиболее вероятным сценарием видится низовая ничья.

Рекомендованные ставки: