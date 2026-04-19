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  • «Пиза» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Пиза» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 17:50
Пиза
19.04.2026, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 2
Завершен
Дженоа
19' С. Канестрелли
41' Д. Эхатор 55' Л. Коломбо (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
(К) ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
3
Самуэле Ангори
ЛП
10
Маттео Трамони
ЦП
14
Эбенезер Акинсанмиро
ЦП
35
Фелипе Лойола
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
15
Идрисса Туре
ПП
32
Стефано Морео
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Дженоа
16
Джастин Бейлов
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ЛП
8
Томмазо Бальданци
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
4
Алекс Аморим
ЦП
3
Аарон Мартин
ПП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
9
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Пиза
81
Филип Стоилкович
ЦФ
22
Симоне Скуффет
ВР
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
12
Сеолин Николас
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
4
Росен Божинов
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
23
Калвин Стенгс
ЦП
36
Габриэле Пиччинини
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ЦП
3-5-1-1
1
Шемпер
33
Калабрези
4
Караччоло
5
Канестрелли
3
Ангори
14
Акинсанмиро
35
Лойола
20
Эбишер
15
Туре
10
Трамони
32
Морео
3-5-2
16
Бейлов
27
Маркандалли
5
Эстигард
5
Васкес
3
Мартин
8
Бальданци
73
Мазини
4
Аморим
20
Сабелли
9
Эхатор
29
Коломбо
35
Лойола
9
Мейстер
9
Мейстер
35
Лойола
10
Трамони
17
Дуросинми
17
Дуросинми
10
Трамони
33
Калабрези
21
Вурал
21
Вурал
33
Калабрези
14
Акинсанмиро
11
Куадрадо
11
Куадрадо
14
Акинсанмиро
Остались в запасе
Пиза
Дженоа
81
Филип Стоилкович
ЦФ
22
Симоне Скуффет
ВР
12
Сеолин Николас
ЦФ
4
Росен Божинов
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
23
Калвин Стенгс
ЦП
36
Габриэле Пиччинини
ЦП
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
81
Филип Стоилкович
ЦФ
22
Симоне Скуффет
ВР
12
Сеолин Николас
ЦФ
4
Росен Божинов
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
23
Калвин Стенгс
ЦП
36
Габриэле Пиччинини
ЦП
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Пиза
Точно не сыграют
Daniel Denoon
ЦЗ
Мариуш Марин
ЦП
Самуэль Айлинг
ЛВ
Лорран Перейра
АП
Дженоа
Точно не сыграют
Максвел Корне
ЛВ
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
Мортен Френдруп
ЦП
Руслан Малиновский
АП
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
Статистика матча Пиза - Дженоа
3
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
21
16
Офсайды
1
1
Количество передач
316
405
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.65
xGP (предотвращенные голы)
0.78
0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Дженоа», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Дженоа»

«Пиза» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Пиза
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