19.04.2026, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Пиза
3-5-1-1
1
Шемпер
33
Калабрези
4
Караччоло
5
Канестрелли
3
Ангори
14
Акинсанмиро
35
Лойола
20
Эбишер
15
Туре
10
Трамони
32
Морео
3-5-2
16
Бейлов
27
Маркандалли
5
Эстигард
5
Васкес
3
Мартин
8
Бальданци
73
Мазини
4
Аморим
20
Сабелли
9
Эхатор
29
Коломбо
35
Лойола
9
Мейстер
9
Мейстер
35
Лойола
10
Трамони
17
Дуросинми
17
Дуросинми
10
Трамони
33
Калабрези
21
Вурал
21
Вурал
33
Калабрези
14
Акинсанмиро
11
Куадрадо
11
Куадрадо
14
Акинсанмиро
Остались в запасе
Пиза
Дженоа
81
Филип Стоилкович
ЦФ
22
Симоне Скуффет
ВР
12
Сеолин Николас
ЦФ
4
Росен Божинов
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
23
Калвин Стенгс
ЦП
36
Габриэле Пиччинини
ЦП
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
81
Филип Стоилкович
ЦФ
22
Симоне Скуффет
ВР
12
Сеолин Николас
ЦФ
4
Росен Божинов
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
23
Калвин Стенгс
ЦП
36
Габриэле Пиччинини
ЦП
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Пиза - Дженоа
3
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
21
16
Офсайды
1
1
Количество передач
316
405
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.65
xGP (предотвращенные голы)
0.78
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Дженоа», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»