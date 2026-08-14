Украинский форвард сделал угрожающее заявление

Новичок «Болоньи» Артем Довбик пригрозил, что его лучшая форма еще впереди.
«В Италии вы еще не видели мою лучшую версию, но я надеюсь и верю, что смогу показать ее здесь. Сейчас я чувствую, что снова способен получать удовольствие от футбола», – сказал украинец в интервью Sky Iltalia.
- Футболист куплен этим летом у «Ромы».
- Украинский нападающий перебрался в римский клуб летом 2024 года из «Жироны».
- За сборную Украины Довбик сыграл 35 матчей и забил 11 мячей.
Источник: телеграм-канал «СериАл»