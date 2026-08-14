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Украинский форвард сделал угрожающее заявление

14 августа, 13:29
26

Новичок «Болоньи» Артем Довбик пригрозил, что его лучшая форма еще впереди.

«В Италии вы еще не видели мою лучшую версию, но я надеюсь и верю, что смогу показать ее здесь. Сейчас я чувствую, что снова способен получать удовольствие от футбола», – сказал украинец в интервью Sky Iltalia.

  • Футболист куплен этим летом у «Ромы».
  • Украинский нападающий перебрался в римский клуб летом 2024 года из «Жироны».
  • За сборную Украины Довбик сыграл 35 матчей и забил 11 мячей.

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Источник: телеграм-канал «СериАл»
Италия. Серия А Украина. Премьер-лига Болонья Довбик Артем
Комментарии (26)
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NewLife
1786704939
Может пора заканчивать с дебильными заголовками ?
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Император 1
1786706110
ТЦК всерьёз интересуется долбиком
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Desma
1786706671
Дааааааа, мир содрогнулся!!! Держись немытая гейропа!!!
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slavа0508
1786707341
И зачем на это ???
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Спартач80
1786707752
Хватит писать такие заголовки, у нас тут на сайте ссыкухи питерастические ссутся и срутся!
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DOOMSDAY
1786708017
Я уж решил, что он сделал угрожающее заявление в адрес России
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alefreddy
1786708275
форму постирал наверное в первый раз за год
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ПалкоВводецъ007
1786710373
Страаашно, аж жуть. Гыгыгы
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rash1959
1786710488
автор, а если так написать: "Весь мир в труху!" Точно страшнее. Пора бы бомбардирцам диспансеризацию пройти.
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Красногвардейчик
1786711098
Зеленский тоже смешит))) это похоже у них национальное))
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