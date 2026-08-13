Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ

Итальянский защитник Франческо Ачерби готов продолжить карьеру в России.

Агент Федерико Пасторелло сообщил, что 38-летний футболист открыт для предложений из РПЛ.

– Ачерби сейчас является свободным агентом. Рассматриваете ли вы предложения из РПЛ и открыт ли игрок к вариантам продолжения карьеры в российских клубах?

– Да, посмотрим. Мы готовы рассматривать такие варианты.