Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ

Итальянский защитник Франческо Ачерби готов продолжить карьеру в России.
Агент Федерико Пасторелло сообщил, что 38-летний футболист открыт для предложений из РПЛ.
– Ачерби сейчас является свободным агентом. Рассматриваете ли вы предложения из РПЛ и открыт ли игрок к вариантам продолжения карьеры в российских клубах?
– Да, посмотрим. Мы готовы рассматривать такие варианты.
- Ачерби покинул «Интер» после четырех сезонов в клубе.
- В составе миланской команды он забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 148 матчах.
- Франческо – победитель Евро-2020 со сборной Италии.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
Источник: Sport24