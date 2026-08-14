Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил перспективы «Локомотива» в сезоне РПЛ.
«Не хочу выглядеть каким‑то пророком или «черным глазом» для этой команды. Но в прессе пишут о скором уходе лидеров команды, в том числе и Алексея Батракова, а останутся играть молодые игроки. Не удивлюсь, что команда будет бороться за выживание». – сказал Радимов.
- Батраков в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»