Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил перспективы «Локомотива» в сезоне РПЛ.

«Не хочу выглядеть каким‑то пророком или «черным глазом» для этой команды. Но в прессе пишут о скором уходе лидеров команды, в том числе и Алексея Батракова, а останутся играть молодые игроки. Не удивлюсь, что команда будет бороться за выживание». – сказал Радимов.