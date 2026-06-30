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  • «Интер» объявил об уходе основного вратаря и двух защитников

«Интер» объявил об уходе основного вратаря и двух защитников

30 июня, 12:34

«Интер» расстался с швейцарским вратарем Янном Зоммером, итальянскими защитниками Франческо Ачерби и Маттео Дармианом.

У них истекли сроки контрактов с клубом.

Дармиан выступал за миланцев с 2020 года, Ачерби – с 2022-го, Зоммер – с 2023-го.

  • 36-летний Дармиан в минувшем сезоне провел 9 матчей за клуб.
  • 38-летний Ачерби в сезоне-2025/26 сыграл за «Интер» в 26 встречах.
  • 37-летний Зоммер в минувшем сезоне провел 43 матча, пропустил 42 гола, сыграл на ноль в 19 встречах.

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Источник: официальный сайт «Интера»
Италия. Серия А Трансферы Интер Дармиан Маттео Зоммер Янн Ачерби Франческо
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