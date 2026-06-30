«Интер» объявил об уходе основного вратаря и двух защитников

«Интер» расстался с швейцарским вратарем Янном Зоммером, итальянскими защитниками Франческо Ачерби и Маттео Дармианом.
У них истекли сроки контрактов с клубом.
Дармиан выступал за миланцев с 2020 года, Ачерби – с 2022-го, Зоммер – с 2023-го.
- 36-летний Дармиан в минувшем сезоне провел 9 матчей за клуб.
- 38-летний Ачерби в сезоне-2025/26 сыграл за «Интер» в 26 встречах.
- 37-летний Зоммер в минувшем сезоне провел 43 матча, пропустил 42 гола, сыграл на ноль в 19 встречах.
Источник: официальный сайт «Интера»