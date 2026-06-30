«Интер» объявил об уходе основного вратаря и двух защитников

«Интер» расстался с швейцарским вратарем Янном Зоммером, итальянскими защитниками Франческо Ачерби и Маттео Дармианом.

У них истекли сроки контрактов с клубом.

Дармиан выступал за миланцев с 2020 года, Ачерби – с 2022-го, Зоммер – с 2023-го.