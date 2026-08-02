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  • Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии

Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии

Сегодня, 12:38
2

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал срыв назначения Андреа Пирло главным тренером национальной команды.

Пирло не получил пост в итальянской сборной из-за контракта с российской букмекерской компанией Fonbet.

«Я рад, что Андреа избежал такого сложного пути, учитывая, какими были предпосылки. История с российским сайтом была политической попыткой – неловкой и неудачной – выставить его неподходящим кандидатом.

Несмотря на все эти неприятные вещи, я по-прежнему искренне убежден, что Италию нужно любить с суровой страстью человека, который чувствует себя изгнанником на собственной родине», – сказал Буффон.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Буффон Джанлуиджи Пирло Андреа
Комментарии (2)
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1785664171
Стиль продукта отдалённой эпохи ренессанса не пропьёшь и вне футбольного поля!Браво! Нашим убегантам в пример.
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aaaaahhhh
1785664357
Каналья!!!! Хорошо сказал черт меня побери!!!:))))
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