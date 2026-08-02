Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал срыв назначения Андреа Пирло главным тренером национальной команды.

Пирло не получил пост в итальянской сборной из-за контракта с российской букмекерской компанией Fonbet.

«Я рад, что Андреа избежал такого сложного пути, учитывая, какими были предпосылки. История с российским сайтом была политической попыткой – неловкой и неудачной – выставить его неподходящим кандидатом.

Несмотря на все эти неприятные вещи, я по-прежнему искренне убежден, что Италию нужно любить с суровой страстью человека, который чувствует себя изгнанником на собственной родине», – сказал Буффон.