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Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Завершил карьеру
28 января 1978 (48), Каррара
#1 | Вратарь
191 см | 83 кг
Италия
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Публикации
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Реакция Буффона на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Овчинников – о переоцененных вратарях: «Пусть Мартинес отыграет 30 лет как Акинфеев»
27 марта
6
Фото
Топ-15 лучших вратарей XXI века по версии Canal+
6 февраля
1
Реакция Буффона на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
2025.12.18 00:43
4
Сын Буффона оформил хет-трик за чешскую молодежку
2025.11.13 12:00
1
Буффон дал совет «Ювентусу» по выбору нового тренера
2025.10.28 00:50
Буффон заблокировал назначение Моуринью в сборную Италии
2025.06.20 21:56
2
Фото
Акинфеев проводит серии пенальти лучше Нойера, Касильяса, Буффона
2025.06.04 16:35
5
Роналдо, Буффон, Златан и другие великие игроки, которых Сафонов опередил по количеству титулов ЛЧ
2025.06.01 11:22
5
Пьянич заявил, что Акинфеев сильнее Буффона, а Дивеев – Рюдигера
2025.04.18 22:07
5
Сын Буффона будет играть не за Италию
2025.03.22 18:38
Пьянич сказал, чем Акинфеев похож на Буффона
2025.03.08 00:48
1
Сына Буффона вызвали в юношескую сборную Чехии
2025.02.18 16:54
Экс-вратарь 6 клубов РПЛ сказал, сможет ли Акинфеев играть так долго, как Буффон
2025.02.18 09:51
Агент Буффона назвал условие для работы итальянца в «Спартаке»
2024.12.29 17:40
14
Ибрагимович составил символическую сборную из 7 человек
2024.11.19 11:12
1
10 лучших вратарей 21-го века по версии Goal
2024.11.12 15:13
11
Фото
Кьеллини, Бонуччи, Барцальи передвигались на свадьбе Буффона в соответствии со своей расстановкой на поле
2024.10.02 17:11
Фото
46-летний Буффон женился на телеведущей
2024.09.29 21:29
8
Фото
Президент УЕФА наградил Роналду и Буффона
2024.08.29 20:33
2
Буффон прокомментировал трансфер Сафонова
2024.06.20 10:46
7
Только два игрока в Европе провели больше матчей за сборную, чем Модрич
2024.06.19 19:50
Нойер повторил рекорд Буффона
2024.06.19 19:30
3
Буффон назвал главного фаворита Евро-2024
2024.05.14 22:10
1
Реакция Медведева на предложение Буффона увеличить ворота
2024.04.16 17:53
4
Кьеллини назвал двух сильнейших партнеров за всю карьеру
2024.04.02 20:08
Лучшие футболисты в истории, не выигрывавшие Лигу чемпионов
2024.03.29 18:48
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Реакция Лунева на предложение Буффона увеличить ворота
2024.03.26 17:53
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