Экс-вратарь 6 клубов РПЛ сказал, сможет ли Акинфеев играть так долго, как Буффон

Бывший вратарь «Локомотива», «Краснодара», «Ростова», «Торпедо», «Анжи» и нижегородской «Волги» Илья Абаев сказал, как долго сможет играть в РПЛ голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

«В РПЛ и в 38 лет можно держать марку. Это подтверждает Акинфеев. Он уже долго выступает на высоком уровне.

Он сможет играть в РПЛ столько, сколько в Европе играл Буффон, если захочет. Это зависит от его желания, мотивации и здоровья. Если с этими компонентами всe будет в порядке, он ещe долго сможет играть в РПЛ», – сказал Абаев.