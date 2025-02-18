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Илья Абаев
Илья Абаев
Завершил карьеру
2 августа 1981 (45)
#31 | Вратарь
192 см | 83 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
2-кратный победитель Кубка России вошел в штаб «Челябинска»
15 июня
2
Экс-вратарь 6 клубов РПЛ сказал, сможет ли Акинфеев играть так долго, как Буффон
2025.02.18 09:51
Экс-вратарь «Ростова» назвал две причины, из-за которых клуб не добивается высоких результатов
2025.02.17 07:16
5
Абаев определил лучшего вратаря сезона РПЛ
2024.12.16 23:12
Жена Карпина назвала двух самых сексуальных футболистов, игравших в России
2024.09.13 15:15
4
Экс-вратарь «Локо» назвал самоуверенными заявления Сафонова после трансфера в «ПСЖ»
2024.07.10 08:30
4
Экс-голкипер «Локомотива» назвал имя одного из лучших вратарей РПЛ
2023.11.06 12:32
Экс-вратарь «Анжи» рассказал об обстреле клубной базы
2023.10.04 09:59
1
Абаев рассказал о спившемся экс-игроке сборной России: «Не мог остановиться»
2023.10.04 09:34
2
Абаев: «Уровень РПЛ упал. Варимся в собственной каше»
2022.12.14 10:15
Фото
39-летний Абаев – лучший игрок «Чертаново» в феврале-марте
2021.04.07 19:43
2
39-летний Абаев – лучший игрок «Чертаново» в первой части сезона ФНЛ
2020.12.18 21:47
2
Абаев: «У Карпина была проблема со Скопинцевым. Он прятался в аэропорту и ел пирожки»
2019.10.31 15:20
4
Абаев: «Гилерме уже собрался уезжать в «Краснодар», но в последний момент что-то переиграли»
2019.09.13 17:58
7
Абаев: «Когда был в «Торпедо», вместе с сумками из автобуса полкоманды выгружал. Я и сам не святой, выпивал, само собой»
2019.09.13 16:15
2
Абаев: «Кучук в «Локомотиве» думал, что его хотят сплавить. Пожалуй, паранойя началась»
2019.09.13 12:15
Абаев: «Диарра в «Локомотиве» играл супер. Я готов был за него ходить на занятия, лишь бы он оставался в команде»
2019.09.13 10:06
1
Абаев: «Была ситуация, когда базу «Анжи» обстреляли. Подъезжает машина, и оттуда как начинают палить»
2019.09.13 00:45
2
Абаев: «Не ожидал, что не будет предложений из РПЛ»
2019.07.24 11:29
6
Бийол, Бистрович, Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Ростовом»; Абаев, Юсупов, Салетрос сыграют у гостей
2018.08.05 18:04
6
Экс-голкипер «Локомотива» Абаев перешел в «Ростов»
2017.06.09 14:44
2
Джанаева в «Ростове» может заменить Абаев
2017.06.06 16:53
13
Абаев покинул «Локомотив»
2017.05.31 16:47
3
Фото
Крицюк выбыл до конца сезона, «Краснодар» дозаявил Абаева
2017.04.21 16:30
6
Абаеву пока не разрешили переходить в «Краснодар»
2017.04.19 16:53
8
Голкипер «Локомотива» Абаев перешел в «Краснодар» до конца сезона
2017.04.18 21:29
6
«Локомотив» зимой попытается продать Абаева
2016.10.30 19:47
7
Семин назвал выход Абаева в стартовом составе на матч с «Арсеналом» плановым
2016.10.01 17:48
2
«Бешикташ» – «Локомотив». Янбаев и Фернандеш появятся на поле с первых минут
2015.11.05 18:28
1
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