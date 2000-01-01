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    39-летний Абаев – лучший игрок «Чертаново» в первой части сезона ФНЛ

    Клуб ФНЛ «Чертаново» определил лучшего футболиста команды в первой части сезона. Им оказался 39-летний вратарь Илья Абаев.

    «Именно наш вечно молодой голкипер лидирует в общем зачете и является лучшим игроком ФК «Чертаново» в первой части сезона-2020/21. Удачи и здоровья, Илья Викторович – продолжим весной, будет интересно!» – написал клуб.

    На втором месте идет Сергей Пиняев, дебютант сезона. Третий – Дмитрий Редькович.

    • Абаев сыграл 24 матча (22 в первенстве ФНЛ и 2 в Кубке России) и пропустил 39 мячей.
    • Игрок вошел в тройку лучших в лиге по количеству отраженных ударов (88) и сейвам (29).
    • «Чертаново» идет в зоне вылета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Чертаново»

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