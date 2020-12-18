39-летний Абаев – лучший игрок «Чертаново» в первой части сезона ФНЛ

Клуб ФНЛ «Чертаново» определил лучшего футболиста команды в первой части сезона. Им оказался 39-летний вратарь Илья Абаев.

«Именно наш вечно молодой голкипер лидирует в общем зачете и является лучшим игроком ФК «Чертаново» в первой части сезона-2020/21. Удачи и здоровья, Илья Викторович – продолжим весной, будет интересно!» – написал клуб.

На втором месте идет Сергей Пиняев, дебютант сезона. Третий – Дмитрий Редькович.