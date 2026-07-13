Интервью Юрана после поражения в 1-м матче в «Урале»

Главный тренер «Урала» Сергей Юран высказался о поражении от «Торпедо» (0:1) в 1-м туре Первой лиги.

«Ну, скажем так, три момента. Доволен я игрой, доволен отношением игроков, самоотдачей, желанием. О чeм мы договаривались, наигрывали, всe это работало.

Второй момент, чем я недоволен. Мяч не залетал, к сожалению, блин.

Ну и третий, не очень хороший момент… Пропускать на 90-й минуте, конечно, это, ну, незаслуженно. Но ничего страшного. Да, бывают такие моменты, такие в футболе ситуации, когда, ну, не лезет мяч.

Поэтому, в целом подводя итог, как у нас в России говорят: «Первый блин – комом». Самое главное хочу сказать, я задачу решу с командой. В этом даже у меня вообще нет сомнений», – сказал Юран.