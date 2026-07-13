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Интервью Юрана после поражения в 1-м матче в «Урале»

Вчера, 22:11
3

Главный тренер «Урала» Сергей Юран высказался о поражении от «Торпедо» (0:1) в 1-м туре Первой лиги.

«Ну, скажем так, три момента. Доволен я игрой, доволен отношением игроков, самоотдачей, желанием. О чeм мы договаривались, наигрывали, всe это работало.

Второй момент, чем я недоволен. Мяч не залетал, к сожалению, блин.

Ну и третий, не очень хороший момент… Пропускать на 90-й минуте, конечно, это, ну, незаслуженно. Но ничего страшного. Да, бывают такие моменты, такие в футболе ситуации, когда, ну, не лезет мяч.

Поэтому, в целом подводя итог, как у нас в России говорят: «Первый блин – комом». Самое главное хочу сказать, я задачу решу с командой. В этом даже у меня вообще нет сомнений», – сказал Юран.

  • Юран пришел в «Урал» в июне из «СКА-Хабаровска».
  • «Урал» проводит в Первой лиге 3-й сезон подряд.
  • Юран выводил из Первой лиги в РПЛ «Шинник» и «Химки».

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Источник: телеграм-канал «Урала»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Урал Юран Сергей
Комментарии (3)
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Karpathian
1783995385
с такой игрой еще потом сезон в лучшей лиге мира попылим...
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Серёга-Динамовец
1784013905
После 10-12 туров будет уволен.
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