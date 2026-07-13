Участник ЧМ стал спортивным директором «Факела»

«Факел» объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал Руслан Пименов.

«Пименов – новый спортивный директор «Факела».

Как игрок он выступал за «Локомотив», «Динамо», «Аланию», французский «Мец». Участник чемпионата мира-2002 в составе сборной России.

После окончания карьеры футболиста работал заместителем директора по спортивной работе в ФК «Орeл», заместителем генерального директора самарских «Крыльев Советов».

Добро пожаловать, Руслан Валерьевич!» – написали воронежцы.