Пименов нашел новую работу в РПЛ

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов будет назначен спортивным директором «Факела».
«Менеджер в ближайшее время подпишет контракт с воронежцами и приступит к работе.
Экс-игрок «Локо» и «Динамо» отличается максимальной открытостью, обладает большим медийным весом, поэтому четко вписывается в новую концепцию «Факела», – написал источник.
- «Факел» за один сезон вернулся в РПЛ.
- Ранее воронежцы назначили на пост генерального директора Дмитрия Кондратова.
- Сезон стартует 24 июля.
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова