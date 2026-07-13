Пименов нашел новую работу в РПЛ

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов будет назначен спортивным директором «Факела».

«Менеджер в ближайшее время подпишет контракт с воронежцами и приступит к работе.

Экс-игрок «Локо» и «Динамо» отличается максимальной открытостью, обладает большим медийным весом, поэтому четко вписывается в новую концепцию «Факела», – написал источник.