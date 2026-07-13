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Пименов нашел новую работу в РПЛ

13 июля, 16:05
5

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов будет назначен спортивным директором «Факела».

«Менеджер в ближайшее время подпишет контракт с воронежцами и приступит к работе.

Экс-игрок «Локо» и «Динамо» отличается максимальной открытостью, обладает большим медийным весом, поэтому четко вписывается в новую концепцию «Факела», – написал источник.

  • «Факел» за один сезон вернулся в РПЛ.
  • Ранее воронежцы назначили на пост генерального директора Дмитрия Кондратова.
  • Сезон стартует 24 июля.

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Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
Россия. Премьер-лига Факел Пименов Руслан
Комментарии (5)
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sochi-2013
1783950402
Как от игрока ждал от него большего.
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Цугундeр
1783954573
)) Гыыыы. Обосратый местечковый "ди каприо" халтуру новую нашёл..)
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Чилим.
1783958618
Скоро весь Факел улыбаться будет...
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zigbert
1784009495
Его назначение как отражение новой концепции. Это неплохо если ещё и результаты команды будут преемлимыми.
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