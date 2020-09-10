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Руслан Пименов
Руслан Пименов
Завершил карьеру
25 ноября 1981 (44)
#9 | Нападающий
177 см | 79 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Директор «Факела» одним прилагательным описал шансы Ребко остаться главным
17 октября
1
В «Факеле» прояснили позицию клуба по главному тренеру
15 октября
3
В «Факеле» сказали, есть ли у Ребко шансы стать главным тренером
14 октября
В «Факеле» высказались о подписании Дзюбы зимой
1 октября
2
В «Факеле» рассказали, что сделали с удаленным в матче против «Спартака» игроком
23 сентября
2
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
22 сентября
8
В клубе РПЛ оценили вариант с подписанием участника Евро-2020 в составе сборной России
22 сентября
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
16 сентября
4
Сафонова назвали одним из трех лучших вратарей мира
10 сентября
20
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
30 августа
3
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
16 августа
1
В «Факеле» высказались о варианте с подписанием Дзюбы
28 июля
2
Участник ЧМ стал спортивным директором «Факела»
13 июля
2
Пименов нашел новую работу в РПЛ
13 июля
5
Ожидания Пименова от Узбекистана на ЧМ-2026
14 июня
Пименов назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ – он из «Зенита»
22 мая
1
Пименов прокомментировал желание «Зенита» купить Тюкавина
17 мая
4
Пименов сформулировал, зачем нужна сборная России
31 марта
Фото
Пименов получил назначение в «Динамо»
31 марта
3
Видео
Пименов встал на защиту Акинфеева, допустившего ошибку в матче с «Динамо Мх»
24 марта
Пименов назвал единственного российского тренера, которого могут позвать в Европу
5 марта
1
Пименов высказался о возможном закрытии «Локомотива» из-за долгов РЖД
3 марта
5
Пименов назвал 2 лучших трансфера зимы в РПЛ
25 февраля
Видео
Радимов встретил в Москве «Леонардо Ди Каприо»
21 февраля
1
Пименов одним прилагательным описал решение «Локо» продлить контракт с Галактионовым
2025.11.20 11:19
1
Пименов назвал россиянина, способного играть за «Реал» или «Барсу»: «У него нет потолка»
2025.11.14 22:05
Пименов указал на судейскую ошибку в дерби ЦСКА – «Спартак»: «Ни в какие рамки не лезет»
2025.10.07 22:34
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Пименов назвал преимущество «Зенита» над ЦСКА в борьбе за чемпионство
2025.09.30 09:20
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Пименов дал совет «Зениту»: «Надо выгонять»
2025.09.21 23:20
7
Пименов: «Возможно, руководству «Спартака» нравится актерское мастерство Станковича»
2025.09.21 21:14
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