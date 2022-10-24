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    Руслан Пименов

    Имя Руслан
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Пименов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник Воспитанник ФК "Торпедо" (Москва)
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 ноября 1981 (41 год)
    Рост 177
    Вес 79
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