Пименов назвал 2 лучших трансфера зимы в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился впечатлениями от зимнего окна в РПЛ.

«Лучшие трансферы этой зимы – переходы Дмитрия Баринова и Лусиано Гонду в ЦСКА.

Понятно, что «армейцам» очень нужен был нападающий, поэтому трансфер Лусиано можно назвать самым ярким в это окно. Клуб закрыл проблемные позиции. Трансферы ЦСКА говорят о том, что команда готова включиться в борьбу за золото», – сказал Пименов.