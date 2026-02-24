Введите ваш ник на сайте
Денисов отреагировал на критику от Смолова

Сегодня, 21:57
1

Латераль «Спартака» Даниил Денисов высказался о критике от Федора Смолова.

  • Ранее Смолов сказал, что не понимает, почему Денисов играет в стартовом составе «Спартака», и отметил, что не наблюдает у Даниила «созидательной мысли».
  • 24-летний Даниил стоит 4 миллиона евро.
  • Несколько недель назад с ним продлили контракт.

– Как ты отнeсся к словам Смолова?

– Честно: я их не слышал. До меня они дошли через пацанов из команды, которые начали разгонять тему.

– Слова Смолова до тебя всe равно дошли. Первое, о чeм подумал в тот момент?

– Не могу сказать, что было приятно, но нужно же понимать, кто с какой целью говорит. Если опытный игрок хочет тебя поддержать, он это делает. Если он хочет чего-то для себя, то пытается задеть. Мне сказали, что даже после матча с ЦСКА (1:0), когда меня назвали лучшим игроком встречи, по его мнению, я тоже так себе сыграл.

Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Спартак Смолов Федор Денисов Даниил
