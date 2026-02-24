ЦСКА может подписать Филиппе Коутиньо

ЦСКА рассматривает вариант с подписанием экс-полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.
Бывший игрок «Барселоны», «Ливерпуля», «Интера» и «Баварии» находится в статусе свободного агента.
33-летний полузащитник недавно расторг контракт с «Васко да Гама».
В этом году он провел за бразильский клуб 7 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
Также он выступал за «Астон Виллу», «Эспаньол» и катарский «Аль-Духаиль».
- В сборной Бразилии Филиппе Коутиньо провел 68 матчей, забил 21 гол, сделал 11 ассистов. В ее составе он завоевал Кубок Америки-2019, играл на ЧМ-2018.
- Он побеждал в Лиге чемпионов в составе «Баварии», по разу выигрывал чемпионат и Кубок Германии, дважды завоевал титул чемпиона Испании, по разу стал обладателем Суперкубков Испании и Италии. Также он побеждал на молодежном чемпионате мира и в юношеском чемпионате Южной Америки.
Источник: «Спорт-Экспресс»