ЦСКА может подписать Филиппе Коутиньо

ЦСКА рассматривает вариант с подписанием экс-полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.

Бывший игрок «Барселоны», «Ливерпуля», «Интера» и «Баварии» находится в статусе свободного агента.

33-летний полузащитник недавно расторг контракт с «Васко да Гама».

В этом году он провел за бразильский клуб 7 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

Также он выступал за «Астон Виллу», «Эспаньол» и катарский «Аль-Духаиль».