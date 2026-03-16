Талалаеву грозит дисквалификация до конца сезона РПЛ

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов не исключил, что главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева отстранят до конца текущего чемпионата России.

Экс-арбитр напомнил, что для 53-летнего специалиста произошедшее в концовке матча 21-го тура против ЦСКА (1:0) могут посчитать рецидивом.

Талалаев спровоцировал массовую потасовку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.

Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«Что касается потасовки с участием тренеров, к Левникову тут какие вопросы могут быть? Это шоу Талалаева. Конечно, арбитр пошeл на понижение всего, при желании можно было показывать гораздо больше карточек. Он выцепил основных героев и их наказал.

Талалаева действительно могут хлопнуть до конца сезона, поскольку это рецидив. Он даeт интервью, где говорит, как команде не хватает тренера на скамейке – а потом делает вот это. Для него это шоу, скучно человеку.

Со стороны Левникова же я никакой проблемы не вижу. Игру он не упускал и ничего не сделал, чтобы это произошло. Это работа КДК, пускай разбираются.

В протоколе всe написали. Челестини тоже виноват, что забежал в чужую техническую зону. Но ему дадут мало, а Талалаеву – много», – считает Федотов.