Талалаеву грозит дисквалификация до конца сезона РПЛ

Вчера, 20:55
8

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов не исключил, что главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева отстранят до конца текущего чемпионата России.

Экс-арбитр напомнил, что для 53-летнего специалиста произошедшее в концовке матча 21-го тура против ЦСКА (1:0) могут посчитать рецидивом.

  • Талалаев спровоцировал массовую потасовку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
  • Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
  • В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«Что касается потасовки с участием тренеров, к Левникову тут какие вопросы могут быть? Это шоу Талалаева. Конечно, арбитр пошeл на понижение всего, при желании можно было показывать гораздо больше карточек. Он выцепил основных героев и их наказал.

Талалаева действительно могут хлопнуть до конца сезона, поскольку это рецидив. Он даeт интервью, где говорит, как команде не хватает тренера на скамейке – а потом делает вот это. Для него это шоу, скучно человеку.

Со стороны Левникова же я никакой проблемы не вижу. Игру он не упускал и ничего не сделал, чтобы это произошло. Это работа КДК, пускай разбираются.

В протоколе всe написали. Челестини тоже виноват, что забежал в чужую техническую зону. Но ему дадут мало, а Талалаеву – много», – считает Федотов.

Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Федотов Игорь
Комментарии (8)
Mirak92
1773684596
Один от силы два для челюстя. Талалаю 4-5 думаю. Навряд ли до конца сезона. Но м таких характером, это не за горами
bashnat013
1773685680
А с чего судья столько добавил времени ?все беды от судей!А этот вообще чушь несет!
Император 1
1773687469
Какие-то драки, стычки случаются в матчах или после нередко, так что до конца сезона это слишком
Anton1969
1773687959
Из-за того, что тренер выбил мяч??? И до конца сезона??? А, когда игроки выбивают мяч или отбрасывают куда-либо, что-то никого не дисквалифицировали до конца сезона!!! Пургу не гони крот-пенсионер!!! Дали красную и достаточно!!!
Бан
1773692407
Дело не в том, что конкретно сделал Талалаев, а в его мании величия, которая превращает футбол в спектакль актера на бровке. Это происходит не первый и не во второй раз. Удалять конечно до конца сезона не стоит, гораздо эффективнее наказать рублем, с увеличением штрафов в геометрической прогрессии при рецидивах.
Сергей-Куприянов-vkontakt
1773693438
А почему Федотов ничего не сказал про Кармо,который толкнул тренера и ничего ему за это не было?
Strig
1773723917
Талалаев НИЧЕГО формально НЕ НАРУШИЛ! Ну пнул мячик... а реакция коней это их проблема...
