Дзюба – Азамату Мусагалиеву: «Ты че натворил?»

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев раскрыл детали общения с капитаном «Акрона» Артемом Дзюбой.
– Представитель Дзюбы Леонид Гольдман говорил, что медиафутбол его клиента не особо интересует. В разговоре с Артемом вы почувствовали, что позиция изменилась?
– С Артемом мы говорили. Если рассказывать весь наш с ним разговор, я произнес: «Тема, раньше я тебя искал на футбольном поле». Ирония была в том, что он незаметный.
Сейчас я говорю: «Сейчас я тебя сразу нахожу, но, к сожалению, не по игре, а по твоей седой голове. Поэтому пора уже заканчивать, давай в «Десятку».
Он сказал: «Если я закончу, то приду к тебе». Завершилось все моей фразой: «Скоро Дзюба закончит и придет в ФК «10». Вся эта шуточная катавасия с этого и началась.
– После этого Артем вам не писал?
– Сказал: «Ты че натворил?». Я ответил ему: «Медийку тебе поднял». Он согласился: «Да, мне ее немножко не хватает».
С Артемом всегда приятно общаться в том плане, что он за словом в карман не полезет, плюс у него очень быстрый мозг.
- 37-летний нападающий в этом сезоне провел за тольяттинцев 19 матчей, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
- Срок его контракта с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Ранее Дзюба заявлял, что готов вернуться в «Спартак».