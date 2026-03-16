Дзюба – Азамату Мусагалиеву: «Ты че натворил?»

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев раскрыл детали общения с капитаном «Акрона» Артемом Дзюбой.

– Представитель Дзюбы Леонид Гольдман говорил, что медиафутбол его клиента не особо интересует. В разговоре с Артемом вы почувствовали, что позиция изменилась?

– С Артемом мы говорили. Если рассказывать весь наш с ним разговор, я произнес: «Тема, раньше я тебя искал на футбольном поле». Ирония была в том, что он незаметный.

Сейчас я говорю: «Сейчас я тебя сразу нахожу, но, к сожалению, не по игре, а по твоей седой голове. Поэтому пора уже заканчивать, давай в «Десятку».

Он сказал: «Если я закончу, то приду к тебе». Завершилось все моей фразой: «Скоро Дзюба закончит и придет в ФК «10». Вся эта шуточная катавасия с этого и началась.

– После этого Артем вам не писал?

– Сказал: «Ты че натворил?». Я ответил ему: «Медийку тебе поднял». Он согласился: «Да, мне ее немножко не хватает».

С Артемом всегда приятно общаться в том плане, что он за словом в карман не полезет, плюс у него очень быстрый мозг.