Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В Петербурге назвали площадь в честь «Зенита»

Сегодня, 15:20
4

Власти Санкт-Петербурга сделали подарок «Зениту» на 101-й день рождения.

В честь клуба назвали площадь между Батарейной дорогой и «Газпром Ареной» на Крестовском острове.

«Сегодня у нас знаменательное событие – день рождения нашего любимого клуба. В этот знаменательный день появилась площадь «Зенита». Это очень символичное место для Санкт‑Петербурга и сине‑бело‑голубых.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые инициировали, чтобы сегодня мы открыли площадь. Хочу поблагодарить правительство, Законодательное собрание, которые поддержали открытие.

С днем рождения, любимый клуб! Это место достаточно долго радует нас своими победами и единством. «Зенит» – чемпион!» – заявила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.

  • В сезоне-2025/26 зенитовцы выиграли РПЛ.
  • Для них это чемпионство стало 11-м в истории.

Еще по теме:
Определен город-фаворит в борьбе за право принять «Зенит» и «Спартак» в Суперкубке 13
Аршавин – об игре футболиста «Зенита»: «Никто не может описать, что это было» 3
«Зенит» празднует 101-летие: «Счастливы задувать свечи на торте в статусе чемпионов» 29
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
власик
1779713279
Лучше бы в денежном эквиваленте
Ответить
СильныйМозг
1779717371
Могли бы, еще туалет на Северном кладбище назвать "В гостях у спартака". Кто видел ЭТО, тот поймёт.
Ответить
Номэд
1779718941
Там рядом с площадью есть зоопарк им. Чебурашки. Обитель петушиногомозга.
Ответить
nik55
1779720380
что только не придумают идиоты
Ответить
Главные новости
Раскрыта версия РФС, почему разбился трофей Кубка России
18:30
4
Тренер «Динамо» объявил об уходе из клуба
18:00
1
Семин объяснил, почему «Краснодар» провалил концовку сезона
17:51
8
ЦСКА объявил о продлении контракта с российским защитником
17:46
1
«Челси» дал ответ «Барселоне» по трансферу Жуана Педро
17:07
Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
16:58
9
ВидеоГави эмоционально отреагировал на вызов в сборную Испании на ЧМ-2026
16:50
Стало известно, почему МакSим не приехала на суперфинал Кубка России
16:39
2
«Акрон» рассматривает пять тренеров
16:24
1
Реакция Ловчева на победу «Спартака» в Кубке России
15:48
4
Все новости
Все новости
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
18:13
1
«Акрон» рассматривает пять тренеров
16:24
1
Заболотный сравнил победу в Кубке России со «Спартаком» и ЦСКА
16:16
3
«Ахмат» объявил о первом летнем трансфере
15:36
1
В Петербурге назвали площадь в честь «Зенита»
15:20
4
Нагучев пошутил о сломанном трофее Кубка России
14:40
3
Мостовой: «Мусаев должен сказать: «Извините, я ухожу»
14:15
31
Названы клубы РПЛ, заинтересованные в Кокорине
11:39
4
Аршавин – об игре футболиста «Зенита»: «Никто не может описать, что это было»
10:59
3
Фото«Зенит» празднует 101-летие: «Счастливы задувать свечи на торте в статусе чемпионов»
10:31
34
Бубнов – о тренере РПЛ: «Я голый по Москве пройду, если он станет чемпионом!»
09:35
26
Аршавин назвал игрока «Зенита», который «вытащил весну»
09:19
6
Почему на эмблеме казанского «Рубина» изображен дракон
09:16
1
Черчесов поставил «Краснодару» оценку за сезон с двумя упущенными трофеями
00:32
7
Совладелец «Спартака»: «В следующем году будет чемпионство»
Вчера, 21:36
24
Клуб РПЛ объявил об уходе пяти тренеров
Вчера, 19:50
ФотоГлушаков – о том, что у Карпина впервые родится сын: «Сработала подсказка»
Вчера, 19:35
4
Экс-футболист «Спартака» попал в аварию в центре Москвы, его автомобиль перевернулся
Вчера, 16:58
4
Аршавин ответил, усилит ли Дзюба «Спартак»
Вчера, 16:46
6
Аршавин назвал клубы, в которые стоит перейти Батракову и Тюкавину
Вчера, 16:29
3
Названы 2 зарубежных клуба, с которыми «Зенит» может сыграть летом
Вчера, 15:44
3
Дзюба попрощался с «Акроном»
Вчера, 15:18
Агент рассказал, есть ли у «Зенита» интерес к защитнику «Спартака»
Вчера, 15:07
6
Бояринцев сказал, кто из игроков «Спартака» подходит для топ-5 лиг
Вчера, 14:27
Дзюба назвал страну, в которой продолжит карьеру
Вчера, 14:16
9
ФотоИгрок 3-й лиги Германии заинтересовал два клуба РПЛ
Вчера, 14:07
«Зенит» собрался продать легионера
Вчера, 13:02
5
Трушечкин – о назначении Шварца в «Динамо»: «Этикетка решает, маде ин не здеся»
Вчера, 12:50
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 