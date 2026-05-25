В Петербурге назвали площадь в честь «Зенита»

Власти Санкт-Петербурга сделали подарок «Зениту» на 101-й день рождения.

В честь клуба назвали площадь между Батарейной дорогой и «Газпром Ареной» на Крестовском острове.

«Сегодня у нас знаменательное событие – день рождения нашего любимого клуба. В этот знаменательный день появилась площадь «Зенита». Это очень символичное место для Санкт‑Петербурга и сине‑бело‑голубых.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые инициировали, чтобы сегодня мы открыли площадь. Хочу поблагодарить правительство, Законодательное собрание, которые поддержали открытие.

С днем рождения, любимый клуб! Это место достаточно долго радует нас своими победами и единством. «Зенит» – чемпион!» – заявила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.