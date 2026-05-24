Переход Батракова в «ПСЖ» назвали счастьем для всех

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о возможном переходе полузащитника команды Алексея Батракова в «ПСЖ».
«Будущее Батракова? Надеемся, что все сложится! И сложится удачно! Мы в команде слухи не обсуждаем, но, конечно, все надеются на это.
Трансфер в «ПСЖ» – это будет счастьем для всех. Я на 100% верю в трансфер Батракова в «ПСЖ», – сказал Митрюшкин.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
