Переход Батракова в «ПСЖ» назвали счастьем для всех

24 мая, 12:18
7

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о возможном переходе полузащитника команды Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Будущее Батракова? Надеемся, что все сложится! И сложится удачно! Мы в команде слухи не обсуждаем, но, конечно, все надеются на это.

Трансфер в «ПСЖ» – это будет счастьем для всех. Я на 100% верю в трансфер Батракова в «ПСЖ», – сказал Митрюшкин.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
  • Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.

Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Митрюшкин Антон Батраков Алексей
Комментарии (7)
Fibercore
1779615341
Главное, чтоб прописали в контракте, и для будущих перепродаж из Европы в Россию, 20% стоимости - Локо. Иначе, ПСЖ заберёт его за 25 млн., и перепродаст Зениту. Тогда как напрямую от Зины можно было получить не менее 35 млн. Газпром не обеднеет, россияне оплатят.
Интерес
1779615901
КАк много иди?отов чудных явил нам интернета дух!Пойду-ка я,отмечу счастье,пока магАзин не закрыт...
САДЫЧОК
1779616423
Смешно. Никто его не возьмёт.Игрок очень сырой.
Цугундeр
1779618105
)) Антоха Митрюшкин "плавал, знает". Всю Европу пузом избороздил..))
Strig
1779621697
рановато будет...
qawzsexdr
1779633613
А ни этот ли журналист, на этом же сайте писал. В ПСЖ не знают о интересе к Батракову.
volic
1779722072
А мне как то по х** купит Батракова ПСЖ или нет.😀
