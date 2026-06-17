«Балтика» купила защитника «Пари НН» за 50 миллионов рублей

Крайний защитник «Пари НН» Максим Шнапцев перешел в «Балтику».

«Российский защитник подписал контракт с нашей командой до 30 июня 2030-го.

Добро пожаловать в Калининград! Тебе у нас понравится», – написали калининградцы.