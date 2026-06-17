«Балтика» купила защитника «Пари НН» за 50 миллионов рублей

Крайний защитник «Пари НН» Максим Шнапцев перешел в «Балтику».
«Российский защитник подписал контракт с нашей командой до 30 июня 2030-го.
Добро пожаловать в Калининград! Тебе у нас понравится», – написали калининградцы.
- «Балтика» усилится тремя новыми игроками. Помимо Шнапцева, команду пополнят колумбийский центральный защитник «Букараманги» Хосе Гарсия и марокканский правый защитник «Оренбурга» Фахд Муфи.
- Шнапцев выступает за «Пари НН» с 2023 года.
- 22-летний россиянин провел за нижегородцев 55 матчей и сделал 6 результативных передач.
Источник: телеграм-канал «Балтики»