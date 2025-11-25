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Команды
Балтика
Фахд Муфи
€ 900 тыс
Фахд Муфи
Балтика
5 мая 1996 (30)
#18 | Защитник
177 см
Марокко
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Трансферы
«Балтика» купила защитника «Оренбурга»
16 июня
«Балтика» покупает защитника «Оренбурга»
14 июня
2
«Балтика» договорилась о трансфере защитника из другого клуба РПЛ
8 июня
1
Символическая сборная сезона РПЛ от Карпа
30 мая
2
Фото
Игрок «Оренбурга» объяснил свой жест в адрес «Зенита»: «Это было сердечко»
8 апреля
7
Лучшим игроком матча «Динамо» – «Оренбург» признали автора автогола
4 апреля
1
РПЛ. «Динамо» вело 2:0 против аутсайдера «Оренбурга», но упустило победу (3:3), Муфи забил и в свои, и в чужие
4 апреля
18
Фото
Игрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
8 марта
22
Символическая сборная 16-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.11.25 11:21
5
«Оренбург» купил участника КЧМ-2025
2025.08.09 14:28
«Оренбург» может подписать игрока, курившего кальян во время клубного ЧМ
2025.07.28 08:57
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