Игрок «Оренбурга» объяснил свой жест в адрес «Зенита»: «Это было сердечко»

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи прокомментировал свой жест в домашнем матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).
Тогда он отреагировал на назначение пенальти в ворота его команды на 90+4-й минуте. Игрок саркастически поаплодировал и показал палец вверх, после чего изобразил жест, напоминающий пересчет купюр.
Арбитр Сергей Цыганков назначил пенальти в ворота хозяев после стыка Муфи с Даниилом Кондаковым, принимавшим мяч в штрафной площади, ВАР подтвердил решение судьи. Андрей Мостовой не реализовал 11-метровый, попав в перекладину.
– Что за жест вы показали после пенальти в матче с «Зенитом» в пользу питерцев?
– Не буду отвечать.
– Вы были недовольны судейством?
– Игра с «Зенитом» уже прошла.
– Но все хотят пояснений.
– Это был жест любви. Это было сердечко.
- В той игре это был второй пенальти, назначенный в ворота «Оренбурга».
- 29-летний Муфи в этом сезоне провел за клуб 19 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.