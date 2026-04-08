Игрок «Оренбурга» объяснил свой жест в адрес «Зенита»: «Это было сердечко»

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи прокомментировал свой жест в домашнем матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

Тогда он отреагировал на назначение пенальти в ворота его команды на 90+4-й минуте. Игрок саркастически поаплодировал и показал палец вверх, после чего изобразил жест, напоминающий пересчет купюр.

Арбитр Сергей Цыганков назначил пенальти в ворота хозяев после стыка Муфи с Даниилом Кондаковым, принимавшим мяч в штрафной площади, ВАР подтвердил решение судьи. Андрей Мостовой не реализовал 11-метровый, попав в перекладину.

– Что за жест вы показали после пенальти в матче с «Зенитом» в пользу питерцев?

– Не буду отвечать.

– Вы были недовольны судейством?

– Игра с «Зенитом» уже прошла.

– Но все хотят пояснений.

– Это был жест любви. Это было сердечко.