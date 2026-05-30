«Ростов» продлил контракт с форвардом до 2030 года

Пресс-служба «Ростова» объявила о новом контракте для форварда Тимура Сулейманова.
Соглашение подписано на четыре года.
Суля, мы желаем тебе яркой игры, голов, успешных матчей и побед нашему любимому клубу!» – написали ростовчане.
- «Ростов» купил Сулейманова у «Локомотива» год назад за 400 тысяч евро. Больше всего матчей в карьере у Тимура за «Пари НН» – 112.
- В минувшем сезоне уроженец Дербента провел за ростовчан 33 матча, забил четыре гола, сделал ассист.
- 26-летний футболист стоит 1,5 миллиона евро. В сборную России Сулейманов не вызывается – ноль матчей за команду.
Источник: телеграм-канал «Ростова»