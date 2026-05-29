Игроки сборной России шутили над Агкацевым и Кривцовым после Египта: «Проиграли третий трофей за три недели»

Футболисты сборной России подшучивали над игроками «Краснодара» после матча с Египтом (0:1). Об этом рассказал Илья Вахания.

– Шутили ли вы на Агкацевым и Кривцовым после матча, что они проиграли третий трофей за три недели?

– Да (улыбается). Конечно, были такие шутки.

– Как они реагировали?

– Нормально. К сожалению, они ещe в начале сезона Суперкубок проиграли, но с юмором к этому отнеслись. Понятно, что ребята хотят побеждать, как и мы все.