Игроки сборной России пожаловались на лазерные указки после поражения от Египта

Футболисты сборной России пожаловались на лазерные указки в товарищеском матче с Египтом. Об этом рассказал главный тренер Валерий Карпин.

– Как оцените атмосферу на матче?

– Нам на бровке и ребятам на поле было всe равно на то, что происходило на трибунах. Футболисты говорили про лазерные указки, что это мешало.