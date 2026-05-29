Игроки сборной России пожаловались на лазерные указки после поражения от Египта

Футболисты сборной России пожаловались на лазерные указки в товарищеском матче с Египтом. Об этом рассказал главный тренер Валерий Карпин.
– Как оцените атмосферу на матче?
– Нам на бровке и ребятам на поле было всe равно на то, что происходило на трибунах. Футболисты говорили про лазерные указки, что это мешало.
- Россия проиграла Египту со счетом 0:1. Встреча проходила в Каире.
- Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Зико.
- Сборная Египта занимает 29-е место в рейтинге ФИФА и сыграет на ЧМ-2026.
Источник: сайт РФС