Смородская ответила, как Россия выступила бы на ЧМ-2026

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская предположила, как сборная России выступила бы на чемпионате мира-2026.

«Говорить, что сборная России точно вышла бы из группы на ЧМ-2026 – бред. Конечно, задним числом можно подставить нашу команду в какую-то слабую группу и заявить, что мы сильнее каких-то там сборных. Но такой метод лишeн здравого смысла. Не берeм даже отстранение – для начала на этот чемпионат мира надо было попасть.

Да, турнир расширили, теперь там выступают некоторые не самые сильные страны, но это не касается европейских сборных. Очень много сильных команд остались за бортом. Италии нет на этом чемпионате мира. Мы разве сильнее Италии? Могли бы закончить как они – проиграть в стыках, и всe», – сказала Смородская.