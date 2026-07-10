«Я на финишной прямой»: экс-игрок сборной России анонсировал скорый конец карьеры

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия заявил, что вскоре завершит карьеру.

«Прекрасно осознаю, что я на финишной прямой, играть в 40 лет – это не про меня. Все годы профессионального футбола, которые мне остались, готов вкалывать на максимум. Как минимум год контракта у меня есть», – сказал Джикия.