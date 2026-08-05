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Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ

Вчера, 15:11
5

Актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов переживет за будущее клуба.

«Мне кажется, в этом плане всe очень серьeзно, опять надо будет всe начинать с нуля. У нас пацаны все молодые, а ещe есть слухи, что хотят продать Батракова. Если такое случится, считай, сразу надо будет заказывать место в другой лиге. Это очень жалко, потому что руководство периодически выкидывает такие номера, команды нет, опять еe нужно будет собирать.

Оптимизма в этом плане у меня нет, это не те молодые спартаковцы, которые были у Георгия Ярцева. Хотя ребята все талантливые, интересные, но нужна физика. Все стонали от работы Юрия Сeмина, который прививал «Локомотиву» физику. Очень хочу ошибиться, но если удержимся в высшей лиге, это будет удачей. Раньше я говорил, что место в тройке – это наша большая победа, когда мы ещe шли на первом месте», – сказал Баринов.

  • У «Локо» в первых двух турах РПЛ одно очко.
  • Команду тренирует Михаил Галактионов.
  • «Локо» не брал РПЛ с 2018 года.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (5)
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Красногорск_Фан
1785937378
Локо без ЮПС превратился в обычный фарм для прямых конкурентов. Насос работает, премии руководству выписываются, тренер молчит и ходит в кассу.
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АЛЕКС 58
1785949845
Комментарий удален пользователем
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