«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался о фаворитах сезона РПЛ.

«Значит, по вот этим двум турам я уже могу почти совершенно точно сказать. Думаю, сильно не ошибусь, что определились три команды, которые будут бороться за чемпионство.

Причeм они не будут конкурировать с «Зенитом», каждая самостоятельно будет бороться за чемпионство. И «Зенит» здесь не фаворит. Вот [эти команды]: «Зенит», «Спартак», «Краснодар», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».