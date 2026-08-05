«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался о фаворитах сезона РПЛ.
«Значит, по вот этим двум турам я уже могу почти совершенно точно сказать. Думаю, сильно не ошибусь, что определились три команды, которые будут бороться за чемпионство.
Причeм они не будут конкурировать с «Зенитом», каждая самостоятельно будет бороться за чемпионство. И «Зенит» здесь не фаворит. Вот [эти команды]: «Зенит», «Спартак», «Краснодар», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- «Зенит» защищает титул.
- «Краснодар» становился чемпионом в 2025 году.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «Чемпионат»