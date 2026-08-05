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Батраков обратился к болельщикам «Локомотива»

Вчера, 08:55
4

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков выступил с речью к болельщикам команды после матча с ЦСКА (1:1, по пенальти – 4:5) в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России.

«Добрый вечер, спасибо, что пришли сегодня поддержать нас. Хочу сказать, что мы извиняемся сейчас за результаты, которые мы показываем эти три тура. Мы тоже переживаем. Нас, как и вас, это тоже не устраивает. У нас сейчас нет ни одного безразличного игрока в команде. Я вам клянусь и говорю, что все переживают.

Все переживают, все думают, что происходит. Мы стараемся на каждой тренировке.

Сегодня очередной первый тайм, я думаю, был отвратительный [болельщики зааплодировали]. Мы это тоже признаем и понимаем. Но, надеюсь, согласитесь, что второй тайм – это уже другое дело, отношение команды.

Мы стараемся выжать все из себя, чтобы радовать вас своей игрой, победами. И я очень надеюсь, что мы вернемся на стезю побед.

Спасибо, что нас поддерживаете очередной раз. Повторюсь, для нас это ценно, и это самое главное вообще, что есть в футболе. Спасибо, вы лучшие», – сказал Батраков.

  • 21-летнему хавбеку после матча на «РЖД Арене» подарили «Стальной рельс» – ежегодный приз, который фанаты «Локомотива» вручают лучшему игроку прошедшего сезона.
  • В двух матчах РПЛ на старте сезона команда набрала 1 очко.

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Источник: телеграм-канал «Локо ⚒️ Подкаст»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (4)
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Plyash
1785910952
В прошлом сезоне Литвинов после многочисленных игр Спартака точно так же страдал перед болельщиками таким же словоблудием , как сейчас это делает Батраков . Удачи ему , Батракову ...
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АЛЕКС 58
1785913305
Пора не рельс дарить,а дрезину!
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$Информация по Матчам$
1785913310
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Красногорск_Фан
1785918033
Тренер у вас плохой. Написал бы иначе но робот применит санкции. Другие команды с более слабым составом но нормальными тренерами берут очки. Сам Батраков давно уже ничего не показывает. заделался в разговорный жанр а лучше бы тренировался.
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