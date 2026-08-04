Тренер ЦСКА Игдисамов прокомментировал кубковую победу над «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов подвел итоги выигранного дерби с «Локомотивом».
- Команды встречались в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Основное время завершилось ничьей 1:1, по пенальти армейцы победили со счетом 5:4.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«Во втором тайме сделали замены, была ротация. Всегда кое‑что ломается, когда выходят новые игроки.
У «Локомотива» также вышли основные футболисты. В конце пропустили мяч, будем разбираться.
Победы нужно одерживать в основное время, тем более с таким преимуществом», – сказал Игдисамов.
Источник: «Матч ТВ»