Тренер ЦСКА Игдисамов прокомментировал кубковую победу над «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов подвел итоги выигранного дерби с «Локомотивом».

Команды встречались в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время завершилось ничьей 1:1, по пенальти армейцы победили со счетом 5:4.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Во втором тайме сделали замены, была ротация. Всегда кое‑что ломается, когда выходят новые игроки.

У «Локомотива» также вышли основные футболисты. В конце пропустили мяч, будем разбираться.

Победы нужно одерживать в основное время, тем более с таким преимуществом», – сказал Игдисамов.